Vierfacher Reiterer: FV St. Andrä/Höch siegt zweistellig

Details Montag, 29. August 2022 18:27

Bis 30 Minuten vor Schluss hielt die SG Schilcherland Stainz gut mit dem FV St. Andrä/Höch mit. Dann ging bei den Gästen die Post ab - binnen 30 Minuten trafen sie acht mal. Am Ende musste der Gastgeber gegen FV St. Andrä/Höch eine 1:11 Klatsche verkraften.

Christoph Reiterer war on fire - er traf viermal

Zur Halbzeit stand es nur 2:0 für St. Andrä

Die erste Top-Chance in dieser Partie hatten die Hausherren - ein Schuss aus 35 Metern krachte an die Latte. Das Geräusch des scheppernden Aluminums weckte die Gäste scheinbar auf, denn in der 19. Minute markierte Christoph Reiterer vor 375 Zuschauern die Führung für St. Andrä/Höch (19.). Michael Muster nutzte die nächste Chance für den Gast eiskalt aus und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Die Gäste konnten mit einem knappen 2:0 Vorsprung in die Pause gehen.

Unmittelbar nach der roten Karte für Ulrich Hartbauer (Schilcherland 50.) traf Reiterer mit seinem zweite Tagestreffer zum 3:0. Trotz numerischer Unterlegenheit verkürzten die Heimischen in Person von Stefan Schöner zum 1:3 hinnehmen (59.). Eigentlich dachten sich alle im Stadion, dass die Partie jetzt wieder spannend würde. Aber jetzt rollte der St. Andrä-Express los - in den letzten 30 Minuten traf die Sundl-Elf noch achtmal ins Tor.

Die letzten 30 Minuten fielen noch acht Treffer

Mit weiteren Toren von Miha Kokol (62.), Simon Kramberger (63.) und Moritz Lercher (76.) stellte St. Andrä/Höch den Stand von 6:1 her. Reiterer gelang ein Doppelpack (77./80.), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Maximilian Oberleitner baute den Vorsprung von FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch in der 81. Minute aus. Der zehnte Streich von FV St. Andrä/Höch war Lercher vorbehalten (87.). Als der Referee das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage von Schilcherland Stainz II besiegelt.

Wann bekommt SG SCHILCHERLAND Stainz II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen St. Andrä/Höch gerät man immer weiter in die Bredouille. 4:38 – das Torverhältnis von SG Schilcherland Stainz II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Tabellenletzte hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Durch den Erfolg verbesserte sich FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch im Klassement auf Platz fünf.

Das nächste Spiel von Schilcherland Stainz II findet in zwei Wochen statt, wenn man am 11.09.2022 SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring empfängt. Als Nächstes steht FV St. Andrä/Höch 1. FC Raiffeisen Pistorf gegenüber (Sonntag, 17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä:

"Auch wenn das Ergebnis so klar ausgefallen ist, war es bis zur 70.Minute gegen eine junge gut organisierte Mannschaft doch nicht so eindeutig."

1. Klasse West: SG SCHILCHERLAND Stainz II – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 1:11 (0:2)

90 Gregor Loedler 1:11

87 Moritz Lercher 1:10

81 Maximilian Oberleitner 1:9

80 Christoph Reiterer 1:8

77 Christoph Reiterer 1:7

76 Moritz Lercher 1:6

63 Simon Kramberger 1:5

62 Miha Kokol 1:4

59 Stefan Schoener 1:3

53 Christoph Reiterer 0:3

33 Michael Muster 0:2

19 Christoph Reiterer 0:1

Startformationen:

SG Schilcherland Stainz 1922: Mathias Ambros, Paul Kogler, Johannes Lienhart, Michael Hemmer (K), Raphael Schalk, Jeremias Tockner, Florian Elsner, Ulrich Hartbauer , MA, Christoph Franz Kalthuber, Stefan Schöner, Mario Krainer

St. Andrä/S.: Stefan Pratter - Hans Jürgen Kraner, Kevin Potocnik, Thomas Potocnik, Christoph Stangl - Bernd Zinggl, Simon Kramberger, Tobias Temmel, Christoph Reiterer, Michael Muster (K) - Miha Kokol

by René Dretnik

Foto: privat