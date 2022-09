Derbysieg: Erfolgsserie von USV Edelschrott hält weiter an

Details Montag, 26. September 2022 21:01

Mit 0:2 verlor SV Kainach am vergangenen Samstag zu Hause gegen USV Edelschrott. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Philipp Kollmann markierte vor 500 Zuschauern die Führung für Edelschrott (19.). Michael Murg erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 34 Minuten auf 2:0. Den Grundstein für den Sieg über Kainach legte USV Raiffeisenbank Edelschrott bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Für SV Hütter & Partner Kainach gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Schlappe behalten die Gastgeber den neunten Tabellenplatz bei. Die bisherige Saisonbilanz von SV Kainach bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach.

USV Edelschrott führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Edelschrott ist die funktionierende Defensive, die erst sieben Gegentreffer hinnehmen musste. USV Raiffeisenbank Edelschrott ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Zuletzt war bei Kainach der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Mit sieben Siegen in Folge ist USV Edelschrott so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

SV Hütter & Partner Kainach tritt am kommenden Samstag bei FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch an, Edelschrott empfängt am selben Tag FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse.

1. Klasse West: SV Hütter & Partner Kainach – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 0:2 (0:2)

34 Michael Murg 0:2

19 Philipp Kollmann 0:1