Segedi-Hattrick: Ligist II lässt sich überrumpeln

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 21:23

St. Josef fertigte die Reserve von Ligist am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV St. Josef heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Josip Segedi machte einen Hattrick

In Topform präsentierte sich Josip Segedi, der einen lupenreinen Hattrick markierte (15./26./39.) und FC G&P-Enegietechnik Ligist II einen schweren Schlag versetzte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Aziz Kanuric die Führung von USV St. Josef aus. Zur Halbzeit blickte der Gast auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Jure Srnec legte in der 61. Minute zum 5:0 für St. Josef nach. Michael Lesky stellte schließlich in der 80. Minute den 6:0-Sieg für USV St. Josef sicher. Schlussendlich setzte sich St. Josef mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Rudelbildung am Spielfeld. Das Spiel wird hart geführt aber der Schiri hat alles gut unter Kontrolle Martin0407, Ticker-Reporter

Ligist II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die formschwache Abwehr, die bis dato 28 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC G&P-Enegietechnik Ligist II in dieser Saison. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Ligist II derzeit auf dem Konto.

St. Josef hat die beste Defensive der Liga

Mit nur sieben Gegentoren hat USV St. Josef die beste Defensive der 1. Klasse West. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von St. Josef bei.

USV St. Josef setzte sich mit diesem Sieg von FC G&P-Enegietechnik Ligist II ab und nimmt nun mit 14 Punkten den vierten Rang ein, während Ligist II weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Mit 14 Punkten auf der Habenseite herrscht bei St. Josef eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei FC G&P-Enegietechnik Ligist II nach sechs Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Während Ligist II am kommenden Samstag USV Raiffeisenbank Edelschrott empfängt, bekommt es USV St. Josef am selben Tag mit 1. FC Raiffeisen Pistorf zu tun.

1. Klasse West: FC G&P-Enegietechnik Ligist II – USV St. Josef, 0:6 (0:4)

80 Michael Lesky 0:6

61 Jure Srnec 0:5

42 Aziz Kanuric 0:4

39 Josip Segedi 0:3

26 Josip Segedi 0:2

15 Josip Segedi 0:1