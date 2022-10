Derbysieg für den SV St. Johann/S.

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:36

SV Union St. Johann im Saggautal erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen die Zweitvertretung von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein. Auf dem Papier ging SV St. Johann/S. als Favorit ins Spiel gegen FC Großklein II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

St. Johann/S. ging in Minute 37 in Front. Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Noah Marx schoss die Kugel zum 2:0 für SV Union St. Johann im Saggautal über die Linie (46.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Christian Heibl, als er das 3:0 für SV St. Johann/S. besorgte (64.). Marx schraubte das Ergebnis in der 68. Minute mit dem 4:0 für St. Johann/S. in die Höhe. Letztlich feierte SV Union St. Johann im Saggautal gegen Großklein II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich St. Johann/S. beim Sieg gegen FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II verlassen, und auch tabellarisch sieht es für SV St. Johann/S. weiter verheißungsvoll aus. Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Johann/S. Zuletzt lief es erfreulich für SV Union St. Johann im Saggautal, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt FC Großklein II weiter im Schlamassel. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison.

Am kommenden Sonntag tritt SV St. Johann/S. bei der Reserve von SG SCHILCHERLAND Stainz an, während FC Großklein II zwei Tage zuvor SG Bärnbach/Köflach II empfängt.

1. Klasse West: SV Union St. Johann im Saggautal – FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein II, 4:0 (1:0)

68 Noah Marx 4:0

64 Christian Heibl 3:0

46 Noah Marx 2:0

37 Mario Poelzl 1:0