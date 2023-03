Tabellenführung adé: SG Hengist stürzt Edelschrott vom Thron

Details Montag, 20. März 2023 19:09

Mit der 1:2-Niederlage gegen SG Hengist verlor USV Edelschrott auch den Platz an der Sonne. Gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring setzte es für Edelschrott eine ungeahnte Pleite. Edelschrott avanciert zum Lieblingsgegner der jungen Hengister, denn auch Im Hinspiel zeigte sich die Knittelfelder-Elf von ihrer besten Seite und holt eine Unentschieden..

Edelschrott führte nach einer Minute

Eigentlich lief zu Beginn alles nach Plan für den Tabellenprimus. Der USV Edelschrott ging bereits in der ersten Minute in Führung, als Kevin Franz Gussmagg das schnelle 1:0 für erzielte. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten, In der zwölften Minute erzielte Josip Malinac das 1:1 für SG Hengist. Mit einem Dropkick versenkte er den Ball unhaltbar ins Kreuzeck.

In Minute 26 knallte Tobias Urdl einen Freistoß an die Latte und Alexander Hofbauer verwertete den Abpraller zur 2:1 Führung seines Teams. Hengsberg/Wildon/Lebring. Jetzt ging es hin und her, beide Teams hatten gute Möglichkeiten, brachten diese aber nicht im Tor unter. Obwohl SG Hengist nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USV Edelschrott zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Hengist erzielte zwei Traumtore

Durch die drei Punkte bleibt die SG Hengist im Tableau weiterhin auf der sechsten Position. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SG Hengist momentan auf dem Konto.

Nach 13 gespielten Runden gehen bereits 31 Punkte auf das Konto von Edelschrott und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Raiffeisenbank Edelschrott bisher zehn Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. USV Edelschrott baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring zu FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, Edelschrott ist spielfrei - das Spiel gegen die Reserve von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein kann aufgrund des Mannschaftsrückzuges nicht ausgetragen werden.

Stimme zum Spiel:

Johannes Knittelfelder, Trainer SG Hengist:

"Nach der nicht optimalen Vorbereitung war es heute eine kämpferische und taktische Top-Leistung der Jungs. Sie haben alles gegeben, somit konnten wir auch gegen den Tabellenführer bestehen."

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 2:1 (2:1)

26 Alexander Hofbauer 2:1

12 Josip Malinac 1:1

1 Kevin Franz Gussmagg 0:1

Aufstellungen:

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II: Dominik Huberts, Josip Malinac, Luka Malinac, Marco Haar, Tobias Urdl, Christoph Stoiser, Joshua Demirtas, Moritz Leon Vasold, Alexander Hofbauer, Volker Thorsten Büchsenmeister, Max Feldbacher (K)

Ersatzspieler: Gregor Eckhart, Josef Gabriel Köstler, Manuel Kratzer, Christian Skoff, Florian Heusserer, Simon Haar

USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott: Bernhard Gabriel Sorger - Philipp Kollmann, Andreas Dreyer, Jan Glaser (K) - Wolfgang Harrer, Reinhard Gugl, Stefan Kollegger, Casian-Constantin Gavaneanu, Thomas Alexander Kainz - Martin Harrer, Kevin Franz Gussmagg

Ersatzspieler: Thomas Marek, Andreas Schmölzer, Daniel Greinix, Rikardo Panic, Dominik Kaspar, Peter Szabo

by René Dretnik

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei