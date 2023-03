Bärnbach/Köflach II lässt nichts anbrennen

Details Montag, 27. März 2023 20:32

Mit der Reserve von Bärnbach/Köflach und St. Johann/S. trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SG Bärnbach/Köflach II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Bärnbach/Köflach II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Union St. Johann im Saggautal einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einer herben 1:5-Abreibung aus Sicht von SV St. Johann/S. zu Ende gegangen.

Für den Führungstreffer von SG Bärnbach/Köflach II zeichnete Nico Schuster verantwortlich (13.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Christoph Laschat das 2:0 nach (45.). Mit der Führung für Bärnbach/Köflach II ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Schuster schien die Partie bereits in der 48. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Rok Vezonik schoss die Kugel zum 1:3 für St. Johann/S. über die Linie (66.). Alexander Laschat besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SG Bärnbach/Köflach II (88.). Am Schluss gewann Bärnbach/Köflach II gegen SV Union St. Johann im Saggautal.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SG Bärnbach/Köflach II ist die funktionierende Defensive, die erst zwölf Gegentreffer hinnehmen musste. Bärnbach/Köflach II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SG Bärnbach/Köflach II acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Bärnbach/Köflach II ungeschlagen ist.

SV St. Johann/S. verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die Leistungskurve von St. Johann/S. zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

SG Bärnbach/Köflach II setzte sich mit diesem Sieg von SV Union St. Johann im Saggautal ab und belegt nun mit 26 Punkten den vierten Rang, während SV St. Johann/S. weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Bärnbach/Köflach II auf USV St. Josef, St. Johann/S. spielt tags zuvor gegen SV Hütter & Partner Kainach.

1. Klasse West: SG Bärnbach/Köflach II – SV Union St. Johann im Saggautal, 4:1 (2:0)

88 Alexander Laschat 4:1

66 Rok Vezonik 3:1

48 Nico Schuster 3:0

45 Christoph Laschat 2:0

13 Nico Schuster 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei