5:0 Kantersieg: SV St. Johann/S. liest SV Kainach die Leviten

SV Hütter & Partner Kainach kam gegen SV Union St. Johann im Saggautal mit 0:5 unter die Räder. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV St. Johann/S. wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte SV Kainach mit 1:0 knapp für sich entschieden.

St. Johann/S. ging in der achten Minute in Front. Kainach geriet deutlicher in Rückstand, als SV Union St. Johann im Saggautal auf 2:0 erhöhte (20.). Mit dem 3:0 durch Rok Senekovic schien die Partie bereits in der 32. Minute mit SV St. Johann/S. einen sicheren Sieger zu haben. SV Hütter & Partner Kainach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von St. Johann/S. In der 56. Minute legte Renato Ternik zum 4:0 zugunsten von SV Union St. Johann im Saggautal nach. Jan Hechtfisch schraubte das Ergebnis in der 78. Minute mit dem 5:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr SV St. Johann/S. einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Der Sieg über SV Kainach, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt St. Johann/S. von Höherem träumen. SV Union St. Johann im Saggautal verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. SV St. Johann/S. beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Kainach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Gasts immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 34 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SV Hütter & Partner Kainach in dieser Saison. Nun musste sich SV Kainach schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Kainach die dritte Pleite am Stück.

St. Johann/S. stellt sich am Samstag (15:00 Uhr) bei FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Hütter & Partner Kainach die Zweitvertretung von SG Bärnbach/Köflach.

Stimme zum Spiel:

Sebastian Zirngast, Trainer St. Johann:

"Der Gegner hat erste Halbzeit gut mitgespielt, ist in der zweiten Hälfte eingebrochen. Wir haben die Toredurch Standards relativ schnell geschossen. Das war ein Mentalitätssieg von meiner Mannschaft. Gratulation!"

1. Klasse West: SV Union St. Johann im Saggautal – SV Hütter & Partner Kainach, 5:0 (3:0)

78 Jan Hechtfisch 5:0

56 Renato Ternik 4:0

32 Rok Senekovic 3:0

20 Juergen Scharz 2:0

8 Mario Poelzl 1:0

Aufstellungen:

SV Union St. Johann/S.: Tobias Hötzl, Jürgen Scharz, Elias Gigerl, Rok Senekovic, Jure Vezonik, Mario Pölzl (K), Renato Ternik, Marcel Strohmaier, Marcel Strohmaier, Florian Hartinger, Rok Vezonik

Ersatzspieler: Jan Hechtfisch, Julian Lampl, Felix Jauk, Michael Steiner, Elias Marx

SV Hütter & Partner Kainach: Gerhard Birnstingl - Jakob Brand, Daniel Rietz, Sebastian Haas, Christoph Lahm - Lukas Rompold, Ewald Hutter (K), Heimo Roschitz - Bastian Kokelj, Daniel Bauer, Besmir Dinaj

Ersatzspieler: Jonas Reinprecht, Julian Koretic, Enzo Eisner, Simon Strauß, Thomas Rasgon, Kevin Huber

