Derbysieg: Ligist II gut in Form

Details Sonntag, 09. April 2023 12:22

Ein Tor machte den Unterschied – die Reserve von Ligist siegte mit 2:1 gegen die Zweitvertretung von SG Mooskirchen/Voitsberg. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für FC G&P-Enegietechnik Ligist II. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Mooskirchen/Voitsberg II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Luca Starchl das schnelle 1:0 für Ligist II erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte FC G&P-Enegietechnik Ligist II den Vorsprung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Barnabas Vecsey in der 18. Minute. Obwohl Ligist II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SG Mooskirchen/Voitsberg II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

FC G&P-Enegietechnik Ligist II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Ligist II konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Nun musste sich Mooskirchen/Voitsberg II schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holten die Gäste insgesamt nur fünf Zähler.

FC G&P-Enegietechnik Ligist II setzte sich mit diesem Sieg von SG Mooskirchen/Voitsberg II ab und nimmt nun mit 18 Punkten den achten Rang ein, während Mooskirchen/Voitsberg II weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Ligist II auf SV Union St. Johann im Saggautal, SG Mooskirchen/Voitsberg II spielt am selben Tag gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott.

1. Klasse West: FC G&P-Enegietechnik Ligist II – SG Mooskirchen/Voitsberg II, 2:1 (2:1)

18 Barnabas Vecsey 2:1

13 Lucas Wiesner 2:0

7 Luca Starchl 1:0

