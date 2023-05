Spät, später, Kiedl: Sieg dank Last-Minute-Treffer

Details Montag, 01. Mai 2023 20:21

Die Differenz von einem Treffer brachte der Reserve von Bärnbach/Köflach gegen USV Edelschrott den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Enger ging es kaum: Edelschrott hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

In Minute neun traf SG Bärnbach/Köflach II zum ersten Mal ins Schwarze. Die Gastgeber führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kevin Franz Gussmagg ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für USV Raiffeisenbank Edelschrott. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte der Stürmer von den Gästen die Gelb-Rote Karte (91.). Patrick Kiedl ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Am Schluss gewann Bärnbach/Köflach II gegen USV Edelschrott.

SG Bärnbach/Köflach II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem vierten Platz. In der Defensive von Bärnbach/Köflach II griffen die Räder ineinander, sodass SG Bärnbach/Köflach II im bisherigen Saisonverlauf erst 16-mal einen Gegentreffer einsteckte. Bärnbach/Köflach II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage fiel Edelschrott in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. USV Raiffeisenbank Edelschrott verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Mit insgesamt 33 Zählern befindet sich SG Bärnbach/Köflach II voll in der Spur. Die Formkurve von USV Edelschrott dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Samstag reist Bärnbach/Köflach II zu FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, zeitgleich empfängt Edelschrott SV Hütter & Partner Kainach.

1. Klasse West: SG Bärnbach/Köflach II – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 2:1 (1:0)

92 Patrick Kiedl 2:1

67 Kevin Franz Gussmagg 1:1

9 Christian Edlinger 1:0

