Sieg im Spitzenspiel: Kokol spielt FC Ehrenhausen schwindelig

Details Montag, 22. Mai 2023 22:29

St. Andrä/Höch stellte FC Ehrenhausen ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch die Nase vorn. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Ehrenhausen und FV St. Andrä/Höch mit 2:2 voneinander getrennt.

Für die 1:0-Führung war Miha Kokol verantwortlich. Vor 100 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Die Hintermannschaft von FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Kokol schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). In der 74. Minute brachte Markus Kogler den Ball im Netz von St. Andrä/Höch unter. Der Treffer von Kokol in der 77. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Schlussendlich verbuchte FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch gegen FC Ehrenhausen einen überzeugenden Heimerfolg.

Aus und vorbei! St. Andrä gewinnt das Spitzenspiel gegen Ehrenhausen mit 3:1 David Stelzl, Ticker-Reporter

FV St. Andrä/Höch hat nach dem souveränen Erfolg über Ehrenhausen weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 61 geschossenen Toren gehört St. Andrä/Höch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse West. Elf Spiele ist es her, dass die Gastgeber zuletzt eine Niederlage kassierten.

Nach 21 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse 48 Zähler zu Buche. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sieben Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

FV St. Andrä/Höch tritt am Freitag bei der Zweitvertretung von FC G&P-Enegietechnik Ligist an. FC Ehrenhausen tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 04.06.2023, bei SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring an.

1. Klasse West: FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch – FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse, 3:1 (2:0)

77 Miha Kokol 3:1

74 Markus Kogler 2:1

48 Miha Kokol 2:0

12 Miha Kokol 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei