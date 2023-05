4:1 Kantersieg: SG Hengist spielt SV Kainach schwindelig

Details Montag, 29. Mai 2023 19:47

Mit 1:4 verlor SV Kainach am vergangenen Samstag deutlich gegen SG Hengist. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Gast ein 2:1-Sieger feststand.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bastian Kokelj sein Team in der 35. Minute. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf SG Hengist zum 1:1 (42.). Volker Thorsten Büchsenmeister brachte seine Mannschaft zum Jubeln. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Das Gästeteam stellte mit dem 2:1 in der 47. Minute die Weichen auf Sieg. Abermals war es Büchsenmeister, der den Ball über die Linie brachte. Die SG Hengist baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Heimo Roschitz beförderte den Ball in der 52. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gäste auf 3:1. In der 54. Minute legte Florian Heusserer zum 4:1 zugunsten von SG Hengist nach. Unter dem Strich verbuchte die SG Hengist gegen Kainach einen 4:1-Sieg.

SV Hütter & Partner Kainach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft rangiert mit 19 Zählern auf dem neunten Platz des Tableaus. Nun musste sich SV Kainach schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SG Hengist führt mit 32 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Kainach tritt am kommenden Sonntag bei der Reserve von FC Diesel Kino AW Versicherung Großklein an, SG Hengist empfängt am selben Tag FC Lafarge Ehrenhausen/Weinstrasse.

1. Klasse West: SV Hütter & Partner Kainach – SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, 1:4 (1:1)

54 Florian Heusserer 1:4

52 Eigentor durch Heimo Roschitz 1:3

47 Volker Thorsten Buechsenmeister 1:2

42 Volker Thorsten Buechsenmeister 1:1

35 Bastian Kokelj 1:0

by ReD

