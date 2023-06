1. FC Pistorf bricht bei Bärnbach/Köflach II ein

Details Montag, 12. Juni 2023 22:46

1. FC Raiffeisen Pistorf verlor das letzte Saisonspiel deutlich mit 1:5 gegen die Zweitvertretung von SG Bärnbach/Köflach. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Bärnbach/Köflach II löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte SG Bärnbach/Köflach II durch einen 3:1-Erfolg bei 1. FC Pistorf die drei Punkte eingefahren.

Gleich zu Spielbeginn trafen die Hausherren zur frühen Führung (3.). Robert Hintermüller beförderte das Spielgerät hinter die Linie. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Pascal Scherz (8.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Marvin Jahrer, als er das 3:0 für SG Bärnbach/Köflach II besorgte (12.).

Halbe Stunde gespielt, die Gäste aus Pistorf schlagen sich wacker durch das Spiel. Köflach mit guten Chance die Führung auszubauen, dennoch steht es 3:0. angi05, Ticker-Reporter

Pistorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung der Gastgeber. Paul Widmar beförderte das Leder zum 1:3 von 1. FC Raiffeisen Pistorf über die Linie (60.). Scherz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SG Bärnbach/Köflach II (84./87.). Am Ende stand Bärnbach/Köflach II als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Hut ab an Pistorf das sie sich das ganze Spiel durchgekämpft haben und Gratulation an Köflach für den Sieg. angi05, Ticker-Reporter

SG Bärnbach/Köflach II hat nach dem souveränen Erfolg über 1. FC Pistorf weiter die vierte Tabellenposition inne. Die Verteidigung von Bärnbach/Köflach II stellte viele Gegner vor eine große Herausforderung. Nur 19 Gegentreffer in der ganzen Saison sprechen eine deutliche Sprache. SG Bärnbach/Köflach II weist mit 13 Siegen, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bärnbach/Köflach II zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte elf Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Nach allen 23 Spielen findet sich Pistorf in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse West vorbereiten. 24:83 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von 1. FC Raiffeisen Pistorf alles andere als positiv.

1. Klasse West: SG Bärnbach/Köflach II – 1. FC Raiffeisen Pistorf, 5:1 (3:0)

87 Pascal Scherz 5:1

84 Pascal Scherz 4:1

60 Paul Widmar 3:1

12 Marvin Jahrer 3:0

8 Pascal Scherz 2:0

3 Robert Elias Hintermueller 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei