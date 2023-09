Huberts schießt USV Edelschrott zum Sieg bei Bärnbach/Köflach II

Details Montag, 04. September 2023 21:14

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Zweitvertretung von Bärnbach/Köflach und USV Edelschrott, die mit 1:2 endete.

SG Bärnbach/Köflach II schoss in der siebten Minute das Tor zum 1:0. Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging Bärnbach/Köflach II mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Tor, Toor, Tooor für SG Bärnbach/Köflach II zum 1:0 Durch die Nummer 8 Fabi Haller mit einem Strich aus 25 Meter Sorger sah nicht sehr gut aus der Ball kullerte eher ins Tor. Lexi Hartmann, Ticker-Reporter

Stefan Kollegger versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz von SG Bärnbach/Köflach II. Philipp Huberts traf zum 2:1 zugunsten von Edelschrott (59.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte der Gast gegen Bärnbach/Köflach II.

Bis auf die zwei Tore der Edelschrotter ist das Spiel sehr unattraktiv Lexi Hartmann, Ticker-Reporter

SG Bärnbach/Köflach II verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem sechsten Rang. In dieser Saison sammelte SG Bärnbach/Köflach II bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Die drei Punkte brachten für USV Raiffeisenbank Edelschrott keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Bärnbach/Köflach II tritt am Freitag, den 08.09.2023, um 19:00 Uhr, bei SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt USV Edelschrott die Reserve von Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva.

Stimme zum Spiel:

Daniel Münzer, Trainer Edelschrott:

"Wir waren klar überlegen und sind mit dem ersten Torschuss in Führung gegangen. Nach dem 0:1 ist die Partie dahingeplätschert. Im zweiten Durchgang hat die Mannschaft Moral gezeigt und binnen acht Minuten das Spiel gedreht. Wir haben das Ergebis bis zum Schluss gut verwaltet."

1. Klasse West: SG Bärnbach/Köflach II – USV Raiffeisenbank Edelschrott, 1:2 (1:0)

59 Philipp Huberts 1:2

51 Stefan Kollegger 1:1

7 Fabian Haller 1:0

Aufstellungen:

Köflach: Nico Kammeritsch - Marvin Jahrer, Markus Reinbacher (K), Vinzenz Schober, Florian Kanner - Rafael Josef Strommer, Fabian Haller, Adi Kern, Matthias Fähnrich - Alexander Laschat, Elias Amreich



Ersatzspieler: Jakob Kern, Daniel Muik, Ronald Oberchristl, Fabio Johann Gager, Robert Elias Hintermüller



Trainer: Frank Gesche

USV Raiffeisen Bäckerei Café Jechart Edelschrott: Bernhard Gabriel Sorger - Philipp Huberts, Andreas Dreyer, Ognjen Vukovic, Jan Glaser - Wolfgang Harrer, Michael Kollmann (K), Stefan Kollegger, Petar Jovanovic, Dominik Kaspar - Kevin Franz Gussmagg



Ersatzspieler: Thomas Marek, Christian Schilling, Reinhard Gugl, Rikardo Panic, Peter Szabo



Trainer: Daniel Münzer

