Kantersieg: St. Stefan/Stainz düpiert Bärnbach/Köflach II

Details Samstag, 09. September 2023 12:33

SVU St. Stefan/St. kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Gastgeber wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Elf von Amar Zukanovic feiert einen Kantersieg

Bretterklieber traf dreimal

Nino Bretterklieber traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart des Tabellenprimus perfekt (6./9.). Beim 2:0 verwertete er einen Elfmeter. Bereits in der zehnten Minute erhöhte Nico Frieser den Vorsprung von St. Stefan. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Konrad in der 14. Minute. Die Reserve von Bärnbach/Köflach ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz.

In der 47. Minute legte Konrad zum 5:0 zugunsten von SVU St. Stefan/St. nach. Alexander Laschat war es, der in der 51. Minute den Ball im Gehäuse von St. Stefan unterbrachte. Bretterklieber schraubte das Ergebnis in der 55. Minute mit dem 6:1 für SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz in die Höhe. Er war wiederum vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Stefan Burtscher vollendete zum achten Tagestreffer in der 75. Spielminute. Laschat versenkte den Ball in der 77. Minute im Netz von SVU St. Stefan/St. Erneut traf SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz und stellte den Spielstand damit auf 8:2 (91.). In derselben Minute hatte Jakob Kern von SG Bärnbach/Köflach II die Ampelkarte kassiert. Letztlich feierte SVU St. Stefan/St. gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 8:2-Heimsieg.

Manuel Konrad mit dem Doppelpack

St. Stefan ist mit 15 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Die Offensivabteilung von SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. SVU St. Stefan/St. setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Trotz der Niederlage belegt Bärnbach/Köflach II weiterhin den sechsten Tabellenplatz. SG Bärnbach/Köflach II schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 13 Gegentore verdauen musste. Die Lage von SG Bärnbach/Köflach II bleibt angespannt. Gegen St. Stefan musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz zu USV Raiffeisenbank Edelschrott, am gleichen Tag begrüßt Bärnbach/Köflach II die Zweitvertretung von ASK Voitsberg vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan ob Stainz:

"Ein auch, in der Höhe verdienter Sieg. Gratulation an Köflach, trotz des Ergebnisses haben sie sich nie aufgegeben. Wir müssen weiterhin daran arbeiten, dass wir 90 Minuten Fußball spielen. Dann sind wir einfach schwer zu schlagen. Es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir tun gut daran, demütig zu bleiben und weiterhin Gas zu geben."

1. Klasse West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – SG Bärnbach/Köflach II, 8:2 (4:0)

91 Michael Poeschl 8:2

77 Alexander Laschat 7:2

75 Stefan Burtscher 7:1

55 Nino Bretterklieber 6:1

51 Alexander Laschat 5:1

47 Manuel Konrad 5:0

14 Manuel Konrad 4:0

10 Nico Frieser 3:0

9 Nino Bretterklieber 2:0

6 Nino Bretterklieber 1:0

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Kevin Herunter, Matthias Lichtenegger, Nino Bretterklieber, Martin Pöschl, Thomas Mayer, Manuel Konrad, Nico Frieser, Michael Pöschl, Jan Orend, Philipp Walch (K)



Ersatzspieler: Andrei Daniel Kucharek, Stephan Hiden, Thorsten Ruprechter, Jakob Lickl, Sebastian Vollmann, Stefan Burtscher



Trainer: Amar Zukanovic

Köflach: Nico Kammeritsch - Jakob Kern, Marvin Jahrer, Daniel Muik, Markus Reinbacher (K), Vinzenz Schober - Elias Kropf, Adi Kern, Matthias Fähnrich - Alexander Laschat, Robert Elias Hintermüller



Ersatzspieler: Philipp Schlack, Paul Pirsterer, Fabio Johann Gager, Manuel Weissenberger, Ronald Oberchristl



Trainer: Frank Gesche

by René Dretnik

Foto: St. Stefan/privat

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.