SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II bleibt Schlusslicht bei Gegentoren in der 1. Klasse West

Details Samstag, 09. September 2023 12:50

Erfolglos ging der Auswärtstermin der Reserve von Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein bei der Zweitvertretung von Ligist über die Bühne. SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II verlor das Match mit 2:6. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC HG Haustechnik Ligist II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Das 1:0 war das Verdienst von Adrian Klade. Er war vor 150 Zuschauern in der 14. Minute zur Stelle. FC HG Haustechnik Ligist II brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (19.). In ruhiges Fahrwasser brachte die Heimmannschaft sich, indem man das 3:0 erzielte (38.). Bevor es in die Pause ging, hatte Fabio Schnabel noch das 1:3 von SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II parat (41.). Mit der Führung für Ligist II ging es in die Kabine. Mit weiteren Toren von Markus Flecker (54.), Klade (61.) und Raphael Konrad (70.) stellte FC HG Haustechnik Ligist II den Stand von 6:1 her. Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II markierte das 2:6 (77.). Schlussendlich verbuchte Ligist II gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach dem errungenen Dreier hat FC HG Haustechnik Ligist II Position drei der 1. Klasse West inne. Die Offensivabteilung von Ligist II funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 15-mal zu. Mit dem Sieg baute Ligist II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FC HG Haustechnik Ligist II drei Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage.

Trotz der Schlappe behält SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II den zehnten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II stimmt es ganz und gar nicht: 19 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nur einmal ging Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Die Defensivleistung von SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen FC HG Haustechnik Ligist II offenbarte SG Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Als Nächstes steht für Ligist II eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (10:30 Uhr) geht es gegen SV Union St. Johann im Saggautal. Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II tritt bereits einen Tag vorher gegen 1. FC Raiffeisen Pistorf an.

1. Klasse West: FC HG Haustechnik Ligist II – SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II, 6:2 (3:1)

77 Mario Poeltl 6:2

70 Raphael Konrad 6:1

61 Adrian Klade 5:1

54 Markus Flecker 4:1

41 Fabio Schnabel 3:1

38 Luca Starchl 3:0

19 Luca Starchl 2:0

14 Adrian Klade 1:0

FC HG Haustechnik Ligist II: Markus Fraißler - Andreas Ritz, Mathias Ritz (K), Niclas Constantin Walzl - Lucas Wiesner, Yuri Wundrak, Adrian Klade, Timo Hösele, Stefan Krammer, Jakob Bauer - Luca Starchl



Ersatzspieler: Markus Flecker, Raphael Konrad, Patrick Kalcher, Lukas Muhri, Patrick Rieger



Trainer: Werner Zoisl

SG Schurian Consulting Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II: Michael Wiedner - Christoph Wiedner, Matthias Josef Hafner, Jean Pierre Puza (K) - Julian Aldrian, Patrick Habith, Marius Urschler - Mario Pöltl, Sandro Gigerl, Fabio Schnabel, Josua Haußmann



Ersatzspieler: Dominik Zirngast, Manuel Oswald, Dominik Lieleg



Trainer: DI (FH) Jochen Riedl

