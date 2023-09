SG Hengist vergeigt Führung - St. Josef kämpft sich dank Barbaric zum Punkt

Details Samstag, 16. September 2023 16:04

Im Spiel USV St. Josef gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Der vermeintlich leichte Gegner war SG Hengist mitnichten. Die Gäste kamen gegen USV St. Josef zu einem achtbaren Remis.

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring ging in Minute 13 in Front. Max Öhlschlager machte ein Traumtor - er überhob den gegnerischen Schlussmann aus 30 Metern Entfernung. Manuel Kratzer machte in der 31. Minute das 2:0 von SG Hengist perfekt. Der Stürmer setzte sich gegen zwei Verteidiger durch und netzte dann eiskalt ein.

Die Gäste bäumten sich kurz auf - Daniel Barbaric witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für St. Josef ein (32.). Er traf nach einem Korner. Zur Pause behielten die Auswärtigen die Nase knapp vorn. Barbaric sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 89. Minute nach einem Handselfmeter ins Schwarze traf. SG Hengist wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als USV St. Josef die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

In der laufenden Spielzeit hat St. Josef zu Hause noch kein Match für sich entschieden. Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Nur einmal gab sich USV St. Josef bisher geschlagen. St. Josef ist seit vier Spielen unbezwungen.

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SG Hengist holte auswärts bisher nur zwei Zähler. SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring bekleidet mit zwei Zählern Tabellenposition elf. In der Verteidigung von SG Hengist stimmt es ganz und gar nicht: 13 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Als Nächstes steht für USV St. Josef eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen SV Hütter & Partner Kainach. SG Hengist empfängt – ebenfalls am Samstag – die Zweitvertretung von SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein.

Stimme zum Spiel:

Johannes Knittelfelder, Trainer Hengist:

"Das war eine brave kämpferische Leistung und eine gerechte Punkteverteilung."

1. Klasse West: USV St. Josef – SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring, 2:2 (1:2)

89 Daniel Barbaric 2:2

32 Daniel Barbaric 1:2

31 Manuel Kratzer 0:2

13 Max Karl Oehlschlaeger 0:1

St. Josef: Filip Lojen, Maximilian Bretterklieber, Dario Barbaric, Nedim Hadzic, Matthias Roth (K), Florian Weber, Simon Treichler, Philipp Harkam, Christian Sommer, Daniel Barbaric, Haris Mekic



Ersatzspieler: Paul Baader, Michael Lesky, Stefan Lehrer, Lukas Weber, Josip Segedi, Christian Rohrbacher



Trainer: Otmar Ranftl

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II: Dominik Huberts, Nik Kummert, Josef Gabriel Köstler, Jonas Koch, Manuel Kratzer, Marco Haar, Max Karl Öhlschläger, Niklas Rauter, Moritz Leon Vasold (K), Joshua Demirtas, Florian Heusserer



Ersatzspieler: Lukas Slunjski, Kevin Pogner, Florian August Winter, Gregor Eckhart, Simon Haar



Trainer: Johannes Knittelfelder

by René Dretnik

