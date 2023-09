Masic weist Bärnbach/Köflach II früh in die Schranken - Voitsberg gewinnt das kleine Derby

Details Montag, 18. September 2023 19:41

Die Reserve von ASK Voitsberg kam gegen die Zweitvertretung von Bärnbach/Köflach zu einem klaren 3:0-Erfolg. Das war der erste Saisonsieg für die jungen Voitsberger - und das ausgerechnet im Derby gegen Köflach.

Die Zweitvertretung des ASK Voitsberg feiert gegen Bärnbach/Köflach den ersten Saisonsieg

200 Besucher

Ein Doppelpack brachte ASK Voitsberg II in eine komfortable Position: Medin Masic war gleich zweimal zur Stelle (12./20.). Beim ersten Tor dribbelte er über die linke Seite in Richtung Strafraum und zog von dort ab. Beim zweiten Treffer erhielt er von Armin Causevic einen mustergültigen Querpass, den er nur mehr einschieben musste. Zu allem Überfluss musste Alexander Laschat von SG Bärnbach/Köflach nach 28 Minuten den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Der dritte Streich von ASK Voitsberg II war Casian-Constantin Gavaneanu vorbehalten (53.). Nach einer einstudierten Eckballvariante zog er von der Strafraumgrenze ab und versenkte das Runde im Eckigen. Unter dem Strich nahm ASK Voitsberg II bei Bärnbach/Köflach II einen Auswärtssieg mit.

Bärnbach/Köflachs Achillesferse ist die Abwehr

SG Bärnbach/Köflach II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen ASK Voitsberg II – Bärnbach/Köflach II bleibt weiter unten drin. In der Verteidigung von SG Bärnbach/Köflach II stimmt es ganz und gar nicht: 16 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SG Bärnbach/Köflach II die dritte Pleite am Stück.

ASK Voitsberg II holte auswärts bisher nur drei Zähler. Das bisherige Schlusslicht, die Gäste, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position zehn. ASK Voitsberg II fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging ASK Voitsberg II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Bärnbach/Köflach II tritt am Freitag, den 22.09.2023, um 19:00 Uhr, bei FC HG Haustechnik Ligist II an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt ASK Voitsberg II USV Raiffeisenbank Edelschrott.

Stimme zum Spiel:

Kevin Schasche, Co-Trainer Voitsberg II:

"Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Sie sind nach der Niederlagenserie zurückgekommen und haben im Derby einen überzeugenden Auftritt an den Tag gelegt. Wir haben hochverdiente drei Punkte mit nach Voitsberg genommen."

1. Klasse West: SG Bärnbach/Köflach II – ASK Voitsberg II, 0:3 (0:2)

53 Casian-Constantin Gavaneanu 0:3

20 Medin Masic 0:2

12 Medin Masic 0:1

Aufstellungen:

Köflach: Nico Kammeritsch - Marvin Jahrer, Markus Reinbacher (K), Vinzenz Schober - Fabian Haller, Adi Kern, Matthias Fähnrich, Ronald Oberchristl - Alexander Laschat, Elias Amreich, Robert Elias Hintermüller



Ersatzspieler: Paul Pirsterer, Ibrahim Karakaya, Philipp Schlack, Fabio Johann Gager, Manuel Weissenberger



Trainer: Frank Gesche

ASK Voitsberg II: Julian Pobinger, Jakob Högler (K), Armin Causevic, Maximilian Franz Grillitsch, Casian-Constantin Gavaneanu, Leon Kuss, Diego Dotzler, Nico Huber, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Franz Koch, Medin Masic



Ersatzspieler: Felix Loidl, Alexandru Anton, Yannik Hiebler, Jakob Sippl, Mathias Fall, Maximilian Amschl



Trainer: Patrick Prodan

by René Dretnik

Foto: ASK Voitsberg

