Derbysieg: Roman Panthers gewinnen gegen Kitzeck-Leibnitz-Großklein

In einem hart umkämpften Duell zwischen der Zweitvertretung der Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva und der Reserve der SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein entschied ein einziges Tor die Partie. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für Tillmitsch Flavia Solva II. Beide Teams hatten vor dem Spiel ähnliche Chancen auf den Sieg, aber am Ende war es nur eine Mannschaft, die den Unterschied ausmachte.

Ein Tor entschied die Partie

Die Gäste aus Kitzeck machten es den Roman Panthers sehr schwer. Sie verteidigten sehr kompakt und lauerten auf die Fehler der Heimischen. Ein solcher Fehler führte auch zur ersten Möglichkeit der Gäste - Goalie Tobias Veit parierte aber mit Bravour. Der entscheidende Treffer fiel in der 27. Minute, als Dino Avdic vor 150 Zuschauern die Führung für Tillmitsch Flavia Solva II erzielte. Adam Radai tankte sich auf der Seit durch und bediente den Stürmer mustergültig. Dieses Tor, das bereits in der ersten Halbzeit erzielt wurde, sollte das einzige Tor des Spiels bleiben. Denn auch eine tolle Chance der Gäste von Mario Pöltl - er überhob den Torhüter sehr geschickt - blieb ohne Erfolg.

Mit diesem Sieg verbesserte sich Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II in der Tabelle auf den siebten Platz. Die Mannschaft zeigte jedoch weiterhin Schwächen in der Offensive und erzielte bisher nur elf Tore. Nach einer Serie von fünf sieglosen Spielen ist Tillmitsch Flavia Solva II wieder auf dem Erfolgsweg.

Die SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II muss dringend ihre Abwehrarbeit verbessern, da sie im Durchschnitt mehr als drei Gegentore pro Spiel kassierten. Trotz der Niederlage behält das Team den neunten Tabellenplatz. Die Situation für Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II bleibt angespannt, da sie bereits zum zweiten Mal in Folge Punkte abgeben mussten.

Beide Teams haben in dieser Saison bisher drei Siege verbucht und werden weiterhin hart arbeiten, um ihre Ziele zu erreichen.

Die nächsten Spiele

Im nächsten Spiel trifft Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II auf FC HG Haustechnik Ligist II am Sonntag um 15:00 Uhr. Die SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II wird sich am selben Tag um 11:00 Uhr mit SV Union St. Johann im Saggautal messen. Beide Mannschaften werden alles geben, um in der nächsten Begegnung erfolgreich zu sein.

Stimme zum Spiel:

Oliver Überbacher, Trainer Roman Panthers:

"Bis zur Halbzeit waren wir klar spielbestimmend und kamen immer wieder zu Tormöglichkeiten die wir leider nicht nutzten. Zweite Hälfte kamen wir wieder besser aus der Kabine aber wir verabsäumten es nach Top Chancen von Stangl und Koinegg das zweite Tor nachzulegen. Am Ende wurde das Spiel noch einmal sehr hektisch aber wir konnten alle Angriffe der Kitzecker gut abwehren und so die drei Punkte gewinnen!"



1. Klasse West: Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II – SG Schurian Consulting Kitzeck / 1.FC Leibnitz / Großklein II, 1:0 (1:0)

27 Dino Avdic 1:0

Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II: Tobias Veit (K), David Emberger, Niklas Käfer, Manuel Krenn, Adam Radai, Florian Stangl, Fabian Reiterer, Dino Avdic, Yannick Koinegg, Alessio Schalk, Manuel Komatz



Ersatzspieler: Sedin Aganovic, Alexander Brandner, Fabian Ramschak, Eren Timur, Nico Elmer, Adnan Huskic



Trainer: Oliver Überbacher

SG Schurian Consulting Kitzeck/1.FC Leibnitz/Großklein II: Matko Horvat - Markus Baumann, Christoph Wiedner, Matthias Josef Hafner, Jean Pierre Puza (K) - Dominik Lieleg, Marco Papesch, Sandro Habisch, Patrick Habith - Mario Pöltl, Josua Haußmann



Ersatzspieler: Paul Neuhold, Manuel Oswald, Fabio Fuka, Serhat Elmas, Artavazt Avetisyan, Dominik Zirngast



Trainer: DI (FH) Jochen Riedl

by René Dretnik

