Negativlauf von ASK Voitsberg II hält weiter an - SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein feiert den höchsten Saisonsieg.

Details Sonntag, 21. April 2024 10:17

Lediglich drei Punkte trennten den ASK Voitsberg II und die SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein vor der Partie voneinander. Viele gingen daher von einer ausgeglichenen Partie aus, doch die Gäste wussten zu überzeugen und fertigten die Hausherren mit 0:3 ab. Bereits im Hinspiel siegte die SG, damals mit 3:1. Voitsberg bleibt somit im neuen Jahr Punktlos, die SG hingegen ist seit vier runden unbesiegt.

Blitzstart lässt SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein das Spiel kontrollieren

Die rund 30 Zuseher bekamen im Münzer Bioindustrie Sportpark Voitsberg aktivere Gäste zu sehen. Es dauerte nur sechs Minuten, da zappelte das Leder ein erstes Mal im Tor der Voitsberger Zweitbesetzung. Marco Papesch trifft eiskalt und stellt die Weichen früh auf Auswärtssieg (6.). Die SG kontrollierte daraufhin die Partie und ließ nur wenig zu. Eine halbe Stunde nach der Führung waren die Gäste erneut erfolgreich - Patrick Habith verwertet zum 0:2 (35.). Nach 45 Minuten und zwei Gäste Toren hatte der Schiedsrichter Mag. Siegfried Riegler genug gesehen und pfiff zur Halbzeitpause.

Joker Deliu macht den Deckel drauf

Voitsberg kam aktiver aus der Kabine, scheiterte allerdings im wieder an der Gäste-Defensive. Im Laufe der zweiten Hälfte bemühte sich auch die SG wieder um ein weiteres Tor - und das geduldige Spiel sollte sich bezahlt machen. Der zur Halbzeit eingewechselte Genild Deliu traf mit seinem ersten Saisontor zum 0:3 (74.). Damit war allen klar, wer an diesen Tag als Sieger vom Platz geht. Die Hausherren mussten sich am Ende also deutlich geschlagen geben und suchen weiterhin nach ihrer Form - die Gäste-Formkurve hingegen zeigt steil bergauf.

So steht es um die Teams

Für den ASK Voitsberg II geht es nächsten Freitag nach St. Johann/S. - gegen den Tabellenfünften will man sich endlich wieder besser präsentieren.

Die SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein empfängt am Sonntag Ligist II - der Tabellenvierte wird sicherlich eine hart zu knackende Nuss, doch mit dem großen Selbstvertrauen der letzten Runden ist natürlich alles möglich.

Stimme zum Spiel

Trainer SG Kitzeck/Leibnitz/Großklein, Jean Pierre Puza:

"Aufgrund der kämpferischen Leistung geht der Sieg in dieser Höhe völlig in Ordnung.

Wir sind im Frühjahr richtig gut drauf und hungrig auf Punkte!"

Aufstellungen

ASK Voitsberg II: Felix Loidl, Armin Causevic, Casian-Constantin Gavaneanu (K), Alexandru Anton, Maximilian Franz Grillitsch, Lukas Oswald, Nico Heidenhofer, Mathias Fall, Marcel Tilzer, Sebastian Schriebl, Michael Krainer



Ersatzspieler: Diego Dotzler, Yannik Hiebler, Leon Kuss, Mario Zink, Jakob Sippl, Mark Mixner



Trainer: Ing. Patrick Prodan

SG 1. FC Leibnitz/FC Großklein II : Fabian Schober-Müller - Christoph Wiedner, Matthias Josef Hafner, Josua Haußmann, Lukas Maximilian Palz - Patrick Habith, Mario Pöltl, Marco Papesch (K), Marius Urschler, Emanuel Wruss - Artavazt Avetisyan



Ersatzspieler: Markus Schloffer, Dominik Zirngast, Niklas Poss, Maximilian Atschko, Genild Deliu, Simon Edler



Trainer: Jean Pierre Puza Foto: Ligaportal Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.