Fulminanter Auswärtserfolg: Roman Panthers liest der SG Hengist die Messe am Sonntag

Ein aufregendes Derby in der 1. Klasse West bot ein Schauspiel voller Tore und Dominanz. Die Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II überzeugten gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring mit einer glanzvollen Vorstellung. Die Roman Panthers erteilten der SG Hengist eine Lehrstunde und gewannen mit 5:0.

Hattrick von Sergio Timur in der ersten Halbzeit

Das kleine Leibnitzer Bezirks-Derby zwischen der SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring und den Roman Panthers Tillmitsch/Flavia erwies sich als alles andere als klein. Mit einer beeindruckenden Leistung und attraktiven Ballstaffetten zeigten die Gäste, wie Fußball gespielt werden sollte - ein Auftritt, von dem sich die Einsermannschaft von Flavia Solva eine Scheibe abschneiden könnte.

Schon früh in der 23. Minute zeigten die Roman Panthers ihre Dominanz, als Sergio Timur Unstimmigkeiten in der Hengist-Abwehr ausnutzte und den Torhüter elegant überlupfte. Nur zwei Minuten später, in der 25. Minute, nutzte Timur erneut einen Fehler in der Abwehr aus, schnappte sich den Ball und schoss souverän zum 0:2 ein.

Mit einem komfortablen 0:3 Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, nachdem Timur kurz vor dem Pausenpfiff erneut blitzschnell reagierte, den Ball eroberte und ins kurze Eck abschloss.

Florian Stangl war nicht zu bremsen - er war bei zwei Toren unmittelbar beteiligt

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nicht nach: In der 75. Minute eroberte Florian Stangl den Ball, spielte ihn schnell weiter zu Nico Elmer, der in die Mitte auf Christopher Schulter passte, der eiskalt zum 0:4 einschob.

Die Krönung kam in der Nachspielzeit, als Stangl mit einem Energieanfall einen 80-Meter-Sprint hinlegte, das 3-gegen-1 auf den Torhüter einleitete und in die Gasse spielte, sodass Andre Schautzer zum 0:5-Endstand traf.

Ein Ergebnis, das die Überlegenheit der Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II eindrucksvoll unterstreicht und der SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring eine bittere Niederlage beschert. Ein Schelm, wer dabei an die Einsermannschaft von Flavia Solva denkt, die sich derzeit mit dem Gewinnen schwer tut. Vielleicht sollten einige der Jungstars bei der Einsermannschaft aushelfen?

Die SG Hengist tritt kommenden Samstag gegen SV Hütter & Partner Kainach an, während Tillmitsch Flavia Solva II einen Tag später USV Raiffeisenbank Edelschrott empfängt.

Der Publikumsliebling der Roman Panthers, Fabian Reiterer mit seinen größten Fans.

Stimme zum Spiel:

Manuel Komatz-Penka, Interimscoach Roman Panthers:

"Das war ein richtiges geiles Derby. Die Burschen haben eine super Einstellung und Moral gezeigt, waren richtig giftig und über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Ich bin mega stolz auf die Mannschaft."

1. Klasse West: SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring – Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II, 0:5 (0:3)

92 Andre Schautzer 0:5

75 Christopher Schulter 0:4

45 Sergio Timur 0:3

25 Sergio Timur 0:2

23 Sergio Timur 0:1

Aufstellungen:

SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II: Daniel Koller, Nik Kummert (K), Josef Gabriel Köstler, Manuel Kratzer, Marco Haar, Jonas Köllinger, Gregor Eckhart, Moritz Leon Vasold, Joshua Demirtas, Florian Heusserer, Max Karl Öhlschläger



Ersatzspieler: Philip Skoff, Kevin Pogner, Yannick Noah Kratzer, Sebastian Walter, Max Feldbacher



Trainer: Johannes Knittelfelder

Roman Panthers Tillmitsch Flavia Solva II: Tobias Veit - Tobias Walter, Manuel Krenn, Florian Stangl, Alessio Schalk - Eren Timur, Nico Elmer, Fabian Reiterer, Dino Avdic (K) - Sergio Timur, Christopher Schulter



Ersatzspieler: Siegfried Sorko, Alexander Brandner, Emil Cavkic, Andre Schautzer, Kilian Anton Herk, Kristian Jurusic



Trainer: Oliver Überbacher

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

