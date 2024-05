Überzeugender Sieg im kleinen Derby für Bärnbach/Köflach II gegen ASK Voitsberg II

Details Samstag, 04. Mai 2024 01:01

In einem einseitigen Spiel dominierte SG Bärnbach/Köflach II gegen ASK Voitsberg II und sicherte sich einen beeindruckenden 7:1-Sieg. Von Beginn an zeigte Bärnbach/Köflach II eine starke Offensive und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. Die Partie war geprägt von effizienter Chancenverwertung und einer überlegenen Spielweise der Gäste, die bereits früh im Spiel die Weichen auf Sieg stellten.

Vierfacher Torschütze: David Grubesic

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Benjamin Raffalt für SG Bärnbach/Köflach II bereits in der 3. Minute den Führungstreffer erzielte. Dieser frühe Treffer zeigte die Ambitionen der Gäste und setzte den Ton für den weiteren Spielverlauf. Bärnbach/Köflach II ließ nicht locker und baute den Vorsprung in der 26. Minute durch David Grubesic auf 0:2 aus. Die Gastgeber von ASK Voitsberg II fanden kaum ins Spiel und mussten in der 34. Minute den nächsten Schlag hinnehmen, als Alexander Laschat das 0:3 markierte. Trotz des Rückstands gab Voitsberg nicht auf und konnte durch Nico Heidenhofer in der 40. Minute auf 1:3 verkürzen, was einen Hoffnungsschimmer kurz vor der Halbzeitpause bedeutete.

Zweite Halbzeit: Ein Torfestival für Bärnbach/Köflach II

Alle Hoffnungen von ASK Voitsberg II auf eine Wende wurden jedoch direkt nach der Pause zunichte gemacht. David Grubesic zeigte sich erneut treffsicher und erhöhte in der 46. Minute auf 1:4 für Bärnbach/Köflach II. Nur eine Minute später traf er wieder und baute die Führung auf 1:5 aus. Die Gastgeber wirkten zunehmend überfordert, während die Gäste ihre Überlegenheit ausspielten. In der 82. Minute sorgte Alexander Laschat mit seinem zweiten Tor des Abends für das 1:6, bevor David Grubesic in der 90. Minute mit seinem persönlichen vierten Treffer den Schlusspunkt zum 1:7 setzte.

Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten 7:1-Sieg für SG Bärnbach/Köflach II, die über die gesamte Spielzeit hinweg eine dominierende Leistung zeigten. Die Gastgeber von ASK Voitsberg II hatten dem Angriffswirbel der Gäste wenig entgegenzusetzen und müssen sich nach dieser Niederlage neu aufstellen. Für Bärnbach/Köflach II war es ein eindrucksvoller Auswärtserfolg, der das Team in der Tabelle sicherlich nach vorne bringen wird.

1. Klasse West: ASK Voitsberg II : Bärnbach/Köflach II - 1:7 (1:3)

90 David Grubesic 1:7

82 Alexander Laschat 1:6

47 David Grubesic 1:5

46 David Grubesic 1:4

40 Nico Heidenhofer 1:3

34 Alexander Laschat 0:3

26 David Grubesic 0:2

3 Benjamin Raffalt 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.