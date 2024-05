Klarer Auswärtssieg: SV Kainach dominiert gegen USV St. Josef

Details Samstag, 11. Mai 2024 19:15

In einer einseitigen Partie der 18. Runde in der 1. Klasse West konnte der SV Kainach einen beeindruckenden 3:0-Auswärtssieg gegen den USV St. Josef einfahren. Schon in der ersten Halbzeit legte Kainach mit einer soliden Leistung den Grundstein für den Sieg und ließ den Hausherren kaum eine Chance, ins Spiel zu kommen.

Frühe Führung und Dominanz von Kainach

Bereits in der 15. Minute ging Kainach durch einen herausragenden Lauf und Abschluss von Sebastian Haas in Führung. Haas durchbrach die Abwehr von St. Josef mit einem kraftvollen Sprint und schloss präzise im unteren rechten Eck ab, was ihm sein siebtes Saisontor einbrachte. Trotz einiger Versuche von St. Josef, ins Spiel zurückzukommen, blieben sie weitgehend harmlos.

Die Dominanz von Kainach wurde weiterhin in der 27. Minute unterstrichen, als Lukas Rompold nach einer präzisen Vorlage von Bastian Kokelj von der zweiten Stange aus 16 Metern ins rechte Eck traf. Der Spielfluss blieb einseitig, und Kainach nutzte seine Chancen effizient. In der 33. Minute erhielt Kainach einen umstrittenen Elfmeter, den Besmir Dinaj sicher verwandelte, indem er den Ball souverän unten links versenkte, während der Torhüter der Heimmannschaft, Filip Lojen, ins andere Eck sprang. Dieser Treffer bedeutete bereits das 0:3 und die scheinbare Vorentscheidung in diesem Spiel.

Vergebliche Bemühungen von St. Josef in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause versuchte St. Josef, mit frischen Kräften und taktischen Umstellungen das Ruder herumzureißen. Trotz einiger gefährlicher Momente, wie der Chance von Daniel Barbaric in der 61. Minute, der den Ball nach einer starken Einzelleistung knapp neben das Tor setzte, blieb der erhoffte Anschlusstreffer aus. Kainach verwaltete das Spiel geschickt und ließ kaum hochkarätige Chancen zu.

Auch ein Distanzschuss von Adis Mustafic in der 80. Minute, der das Ziel verfehlte, sowie ein Freistoß in der 90. Minute, der direkt auf den Tormann Gerhard Birnstingl geschossen wurde, änderten nichts am Ergebnis. Die Defensive von Kainach stand sicher und ließ bis zum Schlusspfiff in der 94. Minute nichts mehr anbrennen.

Der klare Sieg von Kainach zeigt ihre Entschlossenheit und ihre Fähigkeit, auch auswärts unter Druck zu bestehen. Für St. Josef hingegen war es ein Spiel zum Vergessen, bei dem sie ihre Chancen nicht nutzen konnten und in allen Belangen unterlegen waren. Kainach hingegen feierte einen verdienten Sieg, der ihnen wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sichert.

