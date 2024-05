Starker Auftritt: St. Johann/S. triumphiert mit überwältigendem Sieg gegen Pistorf

Details Montag, 13. Mai 2024 17:05

Im Rahmen der 18. Runde der 1. Klasse West erlebten die Zuschauer eine beeindruckende Vorstellung von SV St. Johann/S., die den 1. FC Pistorf mit einem klaren 6:1 nach Hause schickten. Besonders in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber ein atemberaubendes Tempo vor, das die Weichen für ihren Erfolg stellte.

Explosiver Start und dominante erste Halbzeit

Die Heimmannschaft SV St. Johann/S. begann das Spiel mit einer beeindruckenden Offensive. Schon in der 7. Minute erzielte Johannes Haring das erste Tor, gefolgt von zwei weiteren Toren durch Ziga Pecnik in der 8. und 9. Minute, womit St. Johann/S. früh im Spiel eine komfortable 3:0 Führung ausbaute. Die Gäste aus Pistorf, die sichtlich überrumpelt waren, konnten erst in der 29. Minute durch einen Elfmeter, verwandelt von David Stelzl, ihren ersten Treffer erzielen. Trotz des Versuchs, das Spiel zu drehen, gingen sie mit einem 3:1 Rückstand in die Halbzeitpause.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer starken Offensivleistung der Gastgeber, die durch präzise Pässe und schnelle Angriffe die Verteidigung der Pistorfer immer wieder herausforderten. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Ziga Pecnik, der nicht nur durch seine Tore, sondern auch durch sein ständiges Engagement und seine Fähigkeit, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein, glänzte.

Weiterer Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause knüpfte St. Johann/S. nahtlos an ihre erste Halbzeit an. Trotz einiger guter Paraden des Pistorfer Torhüters, der mehrmals rettend eingreifen konnte, fanden die Gastgeber immer wieder Wege, das Abwehrnetz zu durchdringen. In der 59. Minute erhöhte Ziga Pecnik nach einer Vorlage von Rene Hierzman, der den Torwart mit einem kraftvollen Schuss aus 25 Metern zu einer unzureichenden Abwehr zwang, auf 4:1.

Joze Hudernik trug sich in der 78. Minute mit einem weiteren Tor zum 5:1 für St. Johann/S. in die Torschützenliste ein, und Ziga Pecnik vollendete seine herausragende Leistung mit seinem vierten Tor des Abends in der 83. Minute, das den Endstand von 6:1 markierte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen, und der Schlusspfiff besiegelte einen unbestreitbaren Sieg für die Heimmannschaft.

SV St. Johann/S. demonstrierte eine beeindruckende Teamleistung und individuelle Klasse, während 1. FC Pistorf trotz eines kämpferischen Einsatzes den Gastgebern wenig entgegensetzen konnte. Der Torhüter der Gäste verdiente besondere Erwähnung, da er trotz der hohen Niederlage einige bemerkenswerte Rettungsaktionen zeigte und eine noch höhere Niederlage verhinderte. Das Spiel endete mit einem klaren und verdienten Sieg für St. Johann/S., die ihre Dominanz im Spiel eindrucksvoll unter Beweis stellten.

1. Klasse West: St. Johann/S. : Pistorf - 6:1 (3:1)

83 Ziga Pecnik 6:1

78 Joze Hudernik 5:1

59 Ziga Pecnik 4:1

29 David Stelzl 3:1

9 Ziga Pecnik 3:0

8 Johannes Haring 2:0

7 Johannes Haring 1:0

