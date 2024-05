SVU St. Stefan/St. dominiert im Spiel gegen ASK Voitsberg II

Details Sonntag, 19. Mai 2024 14:14

In einer torreichen Begegnung der 19. Runde in der 1. Klasse West setzte sich SVU St. Stefan mit einem klaren 4:2 gegen ASK Voitsberg II durch. Trotz eines starken Comeback-Versuchs der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit, konnte das Gästeteam ihre Führung behaupten und weitere Punkte im Kampf um die Meisterschaft sichern.

Überlegener Beginn und eine 3:0 Halbzeitführung

Das Spiel begann mit einem frühen Anpfiff und es dauerte nicht lange, bis SVU St. Stefan/St. das Kommando übernahm. Schon in der 26. Minute gelang dem Gästeteam der Führungstreffer. Eine präzise Hereingabe von Pöschl wurde von Bretterklieber im Nachschuss verwandelt, nachdem er zunächst nur die Latte getroffen hatte. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für den Rest der Halbzeit.

Nur zwölf Minuten später, in der 38. Minute, demonstrierte das Duo Pöschl und Bretterklieber erneut ihre Abstimmung, als sie den Vorsprung auf 2:0 ausbauten. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Vieth mit einem beeindruckenden Solo, das ihn durch die gesamte Voitsberger Verteidigung tanzen ließ, auf 3:0, was die Gäste in eine komfortable Position brachte.

Voitsberg II kämpft sich zurück, aber St. Stefan/St. hält stand

Die zweite Halbzeit begann mit einem motivierten ASK Voitsberg II, das versuchte, ins Spiel zurückzufinden. Ihre Bemühungen wurden in der 59. Minute belohnt, als Kuss mit einem spektakulären Schuss ins Kreuzeck den Anschlusstreffer zum 1:3 erzielte. Dieses Tor gab dem Heimteam neuen Schwung und Hoffnung auf eine Wende.

Jedoch stellte SVU St. Stefan/St. in der 75. Minute mit einem weiteren Kopfballtor durch Bretterklieber, nach einer Maßflanke von Pöschl, den alten Abstand wieder her. Voitsberg II gab nicht auf und nutzte in der 79. Minute einen kapitalen Fehler des gegnerischen Kapitäns. Schriebl konnte nach einem Aufspiel ins leere Tor einschieben und verkürzte auf 2:4.

Trotz einiger aufregender Momente und Chancen für beide Seiten in den letzten Minuten des Spiels, konnte kein weiteres Tor erzielt werden. Das Spiel endete mit einem 4:2 Sieg für SVU St. Stefan/St., die damit einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machten, begünstigt durch die parallele Niederlage ihres Verfolgers Edelschrott.

Die Leistung von SVU St. Stefan/St. über das gesamte Spiel hinweg, besonders die Effektivität ihrer Schlüsselspieler Pöschl und Bretterklieber, die an drei der vier Tore direkt beteiligt waren, war entscheidend für ihren Sieg. ASK Voitsberg II zeigte eine bewundernswerte Kampfbereitschaft, konnte aber die frühe Überlegenheit der Gäste nicht überwinden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Jürgen Walch erstellt.

