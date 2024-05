Vorne kaltschnäuzig, hinten dicht - SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring gewinnt gegen SV St.Johann/S.

1. Klasse West: In einem spannenden Duell konnte sich die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring gegen den SV St. Johann im Saggautal mit 2:0 durchsetzen. Die Gäste waren aufgrund der Tabelle als Favorit in die Partie gegangen, wurden aber von abgebrühten Hausherren überrascht. Bereits das Hinspiel ging an die SG Hengist, damals siegte man mit 1:3.

Erst Eckhart eiskalt - dann entschied Edeljoker Pogner die Partie

45 Minuten war in der ersten Hälfte nichts passiert, in Halbzeit zwei dauerte es hingegen nur Sekunden - St. Johanns Abwehr wurde am Flügel schwindelig gespielt und den darauffolgenden idealen "Stangler" verwertete Gregor Eckhart staubtrocken zur Führung für die SG Hengist (46.). Ein Treffer, der dem Spiel sehr gut tun würde. Die Hausherren versuchten sich Chancen zu erspielen, die Gäste wurden nur durch Standards gefährlich, doch Heimkeeper Dominik Huberts war an diesem Nachmittag unüberwindbar und hielt die Null fest. Es dauerte bis zur 79. Minute, bis die Torhymne ein zweites Mal erklang - die beiden Joker stachen. Der eingewechselte Jonas Köllinger versuchte sein Glück mit einem Gewaltschuss, den der Gästekeeper noch parierte, doch der Abpraller landete am Fuß des ebenfalls eingewechselten Kevin Pogner, der nur noch zum 2:0 einschieben musste (79.). In der Schlussphase flogen letztendlich noch ein paar gelbe Karten, doch am Spielausgang änderte sich nichts mehr. Den Zwei-Tore-Polster spielte die SG souverän nach Hause und konnte sich über verdiente drei Punkte freuen.



Nächsten Freitag versucht sich St. Johann im Heimspiel gegen den SV Kainach (19.00 Uhr) - die SG Hengist gastiert Samstag bei der SG Bärnbach/Köflach II.

Stimme zum Spiel:

Nik Kummert, Spieler SG Hengist:

"In der ersten Halbzeit ist original nichts passiert. Als hätten wir 11 gegen 11 Ballhalten gespielt. Ich finde, wir sind dann besser aus der Kabine gekommen und haben zwei unserer drei Chancen gemacht, deswegen geht der Sieg über die 90 in Ordnung. Wir konnten aber seit längerer Zeit endlich wieder den Kasten hinten dicht halten. Lob an die Mannschaft, so eine Abgebrühtheit können wir gern öfters zeigen!"

Rund 75 Zuseher fanden am Samstag Nachmittag im "sanSirro Stadion Lebring" Platz und sahen, wie sich die Teams der SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring II und der SV Union St. Johann/S. duellierten. Die Eintrittskosten wurden in der ersten Halbzeit allerdings nicht vergütet. Beide Seiten neutralisierten sich und kamen nie gefährlich in den gegnerischen Strafraum. Ein gelber Karton aufgrund von Kritik für Elias Gigerl auf Seiten der Gäste wurde somit zum Highlight der ersten Hälfte. Nach 45 Minuten hatte Schiedsrichter Christian Deutsch, der die Partie perfekt leitete, genug gesehen und bat die Teams zum Pausentee.