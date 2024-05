Triumph für Tillmitsch Flavia Solva II bei USV St. Josef - 5:1 der jungen Mannschaft

Details Sonntag, 19. Mai 2024 15:35

In einem letztlich einseitugen Match der 19. Runde in der 1. Klasse West besiegte die Mannschaft von Tillmitsch Flavia Solva II das Heimteam USV St. Josef mit einem überzeugenden 5:1. Der Ausgang des Spiels stand nach einer Stunde endgültig fest, als der Gast mit 3:0 führte.

Zur Pause führte der Gast noch knapp mit 1:0 - Chancen auf beiden Seiten

Der Anpfiff auf dem Platz in St. Josef war kaum verhallt, als beide Mannschaften zeigten, dass sie zu kämpfen bereit waren. Trotz einiger früher Chancen für Tillmitsch Flavia Solva II, blieb das erste Tor jedoch lange aus. Erst in der letzten Minute der ersten Halbzeit konnte Sergio Timur das Eis brechen und die Gäste mit einem geschickten Kopfball zum 0:1 in Führung bringen. Dies setzte die Heimmannschaft unter Druck, die trotz eines Konterangriffs kurz vor der Pause keinen Erfolg erzielte.

Zweite Halbzeit: Ein Feuerwerk der Panthers im Duell der Mittelständler

Nach der Halbzeitpause, in der beide Trainer ihre Teams neu motivierten, nahm das Spiel an Intensität zu. Die Roman Panthers erhöhten in der 57. Minute auf 0:2 durch einen beeindruckenden Schuss von Christopher Schulter. Kurz darauf baute Sergio Timur mit seinem zweiten Tor des Tages die Führung in der 62. Minute auf 0:3 aus, nachdem eine exzellente Kombination der Panthers die Abwehr von St. Josef überrannte.

Doch die Hausherren gaben nicht auf. In der 67. Minute gelang Daniel Barbaric mit einem kraftvollen Schuss der Anschlusstreffer zum 1:3. Dies gab den Fans von St. Josef kurzzeitig Hoffnung. Doch diese Hoffnung wurde endgültig zunichte gemacht, als Nico Elmer in der 82. Minute mit einem perfekten Schuss das 1:4 für Tillmitsch Flavia Solva II markierte. Den Schlusspunkt setzte Florian Stangl in der 90. Minute mit einem spektakulären Schuss aus spitzem Winkel, der das Endergebnis auf 1:5 stellte.

Die letzten Minuten verstrichen ohne weitere Tore, und das Spiel endete mit einem klaren und verdienten Sieg für die Gäste. Tillmitsch Flavia Solva II zeigte eine starke Teamleistung, besonders in der zweiten Halbzeit, und ließ St. Josef kaum Raum zur Entfaltung. Der Sieg in dieser Runde stärkt die Position der Panthers in der Liga und sorgt für zusätzlichen Schwung für die kommenden Spiele - man überholte den Gastgeber in der Tabelle und ist nun auf der 6. Position.

Trotz des ernüchternden Ergebnisses gab es Phasen im Spiel, die das Potenzial der Mannschaft zeigten, und auf die sie in der Zukunft aufbauen können.

Bericht Florian Kober

1. Klasse West: St. Josef : Tillmitsch Flavia Solva II - 1:5 (0:1)

92 Florian Stangl 1:5

82 Nico Elmer 1:4

67 Daniel Barbaric 1:3

62 Sergio Timur 0:3

57 Christopher Schulter 0:2

45 Sergio Timur 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.