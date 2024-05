Kantersieg: 1. FC Pistorf überrollt Bärnbach/Köflach II

Details Montag, 20. Mai 2024 19:21

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der 1. FC Pistorf einen überwältigenden 9:2-Erfolg gegen SG Bärnbach/Köflach II. Schon früh im Spiel zeigte Pistorf seine Dominanz und setzte ein klares Zeichen in der 19. Runde der 1. Klasse West (STMK). Mit einer Halbzeitführung von 5:1 ließen sie keinen Zweifel daran, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde.

Ein stürmischer Start

Das Match begann mit einem Paukenschlag, als Marco Höller bereits in der 6. Minute das erste Tor für Pistorf erzielte. Nur zwei Minuten später verdoppelte Thomas Stelzer den Vorsprung. Der frühe Druck von Pistorf setzte sich fort, und Moritz Pickl lieferte eine beeindruckende Leistung, indem er in der 15. und 20. Minute jeweils das Netz traf, was das Spiel auf 4:0 brachte. Trotz des Rückstands gelang es Benjamin Raffalt von Bärnbach/Köflach II, in der 28. Minute einen Treffer zu landen und somit das Ergebnis auf 4:1 zu korrigieren. Doch kurz darauf stellte Marco Höller mit seinem zweiten Tor des Tages den alten Abstand wieder her, was den Halbzeitstand auf 5:1 festlegte.

Pistorf bleibt unaufhaltsam

Nach der Pause ließ Pistorf nicht nach. In der 56. Minute erweiterte Moritz Pickl seinen heutigen Torrekord auf drei, indem er das 6:1 markierte. Nur sechs Minuten später trug sich Kilian Ulrich in die Torschützenliste ein und baute die Führung weiter aus. Die beeindruckende Angriffsserie setzte sich fort, als Marcel Gamperl in der 72. Minute das achte Tor für Pistorf erzielte. Bärnbach/Köflach II, obwohl stark unterlegen, fand durch David Ofner in der 78. Minute nochmals den Weg ins Tor, was das Spiel auf 8:2 brachte. Doch Thomas Stelzer, der bereits zu Beginn getroffen hatte, setzte in der 89. Minute mit dem neunten Tor für Pistorf den Schlusspunkt.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 9:2 für den 1. FC Pistorf, wobei das Team seine Stärke und Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis stellte. Ein unvergesslicher Tag für Pistorf und eine harte Lektion für Bärnbach/Köflach II in der laufenden Meisterschaft.

1. Klasse West: Pistorf : Bärnbach/Köflach II - 9:2 (5:1)

89 Thomas Stelzer 9:2

78 David Ofner 8:2

72 Marcel Gamperl 8:1

62 Kilian Ulrich 7:1

56 Moritz Pickl 6:1

30 Marco Höller 5:1

28 Benjamin Raffalt 4:1

20 Moritz Pickl 4:0

15 Moritz Pickl 3:0

8 Thomas Stelzer 2:0

6 Marco Höller 1:0

Details

