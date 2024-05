Derby wird zum Spektakel: Ligist II triumphiert mit 6:2 gegen Edelschrott

Details Montag, 20. Mai 2024 19:53

Ein fußballerisches Feuerwerk brannten die Teams von Ligist II und USV Edelschrott in der 19. Runde ab. In einem torreichen Match setzte sich Ligist II deutlich mit 6:2 durch und zeigte dabei eine beeindruckende Offensivleistung. Die Partie, die zahlreiche spektakuläre Momente und Tore bot, endete mit einem verdienten Sieg für die Hausherren.

Überragender Start für Ligist II

Bereits in der ersten Spielminute nahm die Partie Fahrt auf, als Dominic Scheiber für Ligist II das erste Tor erzielte. Mit einer brillanten Vorlage von Patrick Rieger verwandelte er sicher zum 1:0. Die Gastgeber bauten ihren Vorsprung weiter aus, als in der 36. Minute ein unglückliches Eigentor von Petar Jovanovic von Edelschrott das 2:0 besiegelte. Nur eine Minute später setzte Lucas Wiesner nach und erhöhte auf 3:0, was die Dominanz von Ligist II in der ersten Halbzeit unterstrich.

Edelschrott zeigte jedoch kurzzeitig Lebenszeichen. In der 36. Minute setzte Jovanovic den Ball in die Maschen - diesmal auf der richtigen Seite - und verkürzte auf 3:1. Doch die Freude währte nicht lange, denn Dominic Scheiber, unterstützt durch eine weitere hervorragende Vorlage von Rieger, stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages den alten Abstand wieder her und sorgte mit dem 4:1 für einen komfortablen Halbzeitstand.

Ligist II lässt nicht locker

In den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs waren die Gäste aus Edelschrott am Drücker und produzierten einige Möglichkeiten - sie brachten das Runde aber nicht im Eckigen unter. Ligist II dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Jakob Bauer, frisch eingewechselt, markierte in der 75. Minute das 5:1, was die Überlegenheit der Heimmannschaft weiter festigte. Kurz darauf, in der 80. Minute, trug sich ein weiterer Einwechselspieler in die Torschützenliste ein: Philip Schmidbauer erhöhte auf 6:1 und ließ die Fans von Ligist II jubeln.

USV Edelschrott, sichtlich bemüht, das Ergebnis respektabler zu gestalten, fand in der 83. Minute durch Kevin Franz Gussmagg noch einmal den Weg ins Tor, was das 6:2 markierte. Trotz des späten Treffers war der Sieg von Ligist II zu diesem Zeitpunkt längst sicher.

Als das Spiel nach 90 Minuten abgepfiffen wurde, konnte Ligist II einen beeindruckenden 6:2-Sieg feiern, der die Fans begeisterte und die Mannschaft in der Tabelle weiter nach oben brachte. Das Team zeigte eine starke Offensivleistung und eine entschlossene Verteidigung, was den umkämpften Sieg sicherte.

Das Spiel zwischen Ligist II und USV Edelschrott wird den Zuschauern sicherlich als ein Highlight der Saison in Erinnerung bleiben, geprägt durch dynamisches Angriffsspiel und zahlreiche Tore, die den Fußballnachmittag zu einem echten Spektakel machten.

Stimme zum Spiel:

Werner Zoisl, Trainer Ligist II:

"Das war ein sehr gutes Spiel von uns. Das Passspiel war hervorragend, wir haben aus den ersten drei Chancen, drei Tore gemacht. Eine davon hat Edelschrott selbst verwertet - somit sind wir sehr gut gestartet. Nach dem Anschlusstreffer hätten die Gegner auch die Möglichkeit zum 3:2 gehabt. Das Tor vor der Pause ist aber uns gelungen, somit sind wir mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Die ersten 15 Minuten in der zweiten Hälfte war Edelschrott richtig gut, die Edelschrotter haben uns mit den hohen Bällen sehr weh getan. Unser Glück war es, dass in sie in dieser Phase drei Sitzer ausgelassen haben. Mit dem 5:1 war die Partie dann gegessen! Schlussendlich war der Sieg verdient."

1. Klasse West: Ligist II : Edelschrott - 6:2 (4:1)

83 Kevin Franz Gussmagg 6:2

80 Philip Schmidbauer 6:1

75 Jakob Bauer 5:1

47 Dominic Scheiber 4:1

36 Petar Jovanovic 3:1

17 Lucas Wiesner 3:0

15 Eigentor durch Petar Jovanovic 2:0

5 Dominic Scheiber 1:0

Details

