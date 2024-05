Meister St. Stefan/St. dreht ein 0:2 gegen Ligist II und bleibt weiterhin ungeschlagen

Details Samstag, 25. Mai 2024 15:59

In einer fesselnden Begegnung der 20. Runde in der 1. Klasse West gelang es dem Meister SVU St. Stefan/St., einen Rückstand aufzuholen und schließlich gegen Ligist II mit einem 4:2 zu triumphieren. Das Spiel, das reich an Wendungen und spannenden Momenten war, bot den Zuschauern von Anfang bis Ende Unterhaltung und Dramatik. Bereits das Hinspiel entschied St. Stefan für sich, im Herbst gewann man 1:4.

Saisonsieg Nummer 17 - der frisch gebackene Meister bleibt unbesiegbar





Außenseiter Ligist II begann enorm stark - der Meister fand spät in die Spur

Der Anpfiff erfolgte pünktlich und Ligist II verschwendete keine Zeit, um ihre Absichten klarzumachen, schließlich wollte man St. Stefan die erste Saisonniederlage zufügen. Bereits in der 11. Minute brach Raphael Konrad durch die Abwehrreihen von der Hausherren und erzielte das erste Tor des Spiels. Der Druck von Ligist II hielt an, und in der 33. Minute konnte Lucas Wiesner auf 0:2 erhöhen, ein Ergebnis, welches zu diesem Zeitpunkt der Partie verdient war.

Trotz des Schocks ließ sich SVU St. Stefan/St. nicht entmutigen und kämpfte entschlossen weiter. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Nino Bretterklieber, den wichtigen Anschlusstreffer zu erzielen (45.). Mit einem Stand von 1:2 ging es in die Halbzeitpause, was den Gastgebern Hoffnung auf eine Wende gab.





Eigentor leitet Wende ein - St. Stefan mit der nächsten meisterlichen Leistung

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam St. Stefan mit erneuerter Energie aufs Feld. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff wurde der Druck der Heimmannschaft zu groß, so dass ein unglückliches Eigentor von Niclas Constantin Walzl auf Seiten der Gäste den Ausgleich bescherte (49.). Dieses Tor brachte nicht nur den Ausgleich, sondern auch einen deutlichen Momentum-Wechsel im Spiel.

Die Gastgeber nutzten ihre neu gewonnene Stärke und es dauerte nicht lange, bis sie das Spiel komplett drehten. In der 71. Minute schockte Manuel Konrad die Fans von Ligist II, als er den Ball nach einem präzisen Angriff im Netz versenkte und SVU St. Stefan/St. erstmals in Führung brachte. Der Jubel auf den Rängen und auf dem Feld war groß, doch das Team hatte noch nicht genug. Fünf Minuten später sorgte Edeljoker Kevin Herunter mit einem weiteren Tor dafür, dass der 17. Saisonsieg für St. Stefan besiegelt wurde (76.).

Das Spiel endete mit 4:2 und der Sieg ging verdient an SVU St. Stefan/St., indem sie Moral zeigten, nach einem Rückstand zurückschlugen und das Spiel erfolgreich drehten. Ligist II musste sich trotz einer starken ersten Halbzeit geschlagen geben und wird sicherlich aus dieser Niederlage lernen.





"Vorige Woche konnten wir uns den Meistertitel in Voitsberg frühzeitig sichern! Gratulation an das gesamte Team!"



Auch wir vom LIGAPORTAL gratulieren St. Stefan zum souveränen Meistertitel!





Aufstellungen:

SVU Immo Resch KFZ Höller St. Stefan ob Stainz: Dominic Klug, Maximillian Jöbstl, Nino Bretterklieber, Matthias Viet, Thorsten Ruprechter, Thomas Mayer, Manuel Konrad, Nico Frieser, Michael Pöschl, Jan Orend, Philipp Walch (K)

Ersatzspieler: Kevin Herunter, Stephan Hiden, Michael Herk, Christoph Franz Kalthuber, Sebastian Vollmann, Andrei Daniel Kucharek

Trainer: Amar Zukanovic



FC HG Haustechnik Ligist II: Lukas Schmelzer-Schelch - Marc Gößler, Niclas Constantin Walzl, Keno Bensemann - Lucas Wiesner, Joshua Wanner, Moritz Hermann, Patrick Rieger - Raphael Konrad, Markus Flecker (K), Philip Schmidbauer

Ersatzspieler: Medin Masic, Luca Gößler, Stefan Krammer, Raphael Kohlbacher, Jakob Bauer

Trainer: Stefan Freisinger



Foto: St. Stefan Facebook Bericht: JN





1. Klasse West: St. Stefan : Ligist II - 4:2 (1:2)

76 Kevin Herunter 4:2

71 Manuel Konrad 3:2

49 Eigentor durch Niclas Constantin Walzl 2:2

44 Nino Bretterklieber 1:2

33 Lucas Wiesner 0:2

11 Raphael Konrad 0:1

Details

