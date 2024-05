Dominanter Heimsieg: Bärnbach/Köflach II bezwingt SG Hengist

Details Samstag, 25. Mai 2024 20:01

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich Bärnbach/Köflach II einen klaren 3:0-Erfolg gegen SG Hengist in der 20. Runde der 1. Klasse West Steiermark. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine dominante Leistung und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Sieger aufkommen.

Frühe Dominanz und erste Tore für Hausherren

Bereits in den ersten Minuten des Spiels setzte Bärnbach/Köflach II deutliche Akzente. Obwohl die erste große Chance durch Alexander Laschat knapp über das Tor ging, zeigte sie die Entschlossenheit und das frühe Pressing der Gastgeber. SG Hengist versuchte gegenzuhalten und kam in der zweiten Minute zu einem ersten Abschluss, doch der Torhüter von Köflach hielt den Ball problemlos.

Nach einer Viertelstunde nahmen die Angriffe der Heimmannschaft weiter zu, wobei insbesondere Alexander Laschat und Marvin Jahrer immer gefährlicher wurden. Laschat traf die Latte, und nur Minuten später erzielte Marvin Jahrer in der 32. Minute das verdiente 1:0 für Bärnbach/Köflach II. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Alexander Laschat dann mit einem schönen Treffer zum 2:0, was die Überlegenheit seiner Mannschaft unterstrich.

Zweite Halbzeit: Köflach verwaltet und erhöht

Nach der Pause versuchte SG Hengist, ins Spiel zurückzukommen und hatte durch Manuel Kratzer eine gute Gelegenheit, doch der Schuss ging knapp am Tor vorbei. Bärnbach/Köflach II blieb jedoch die dominierende Kraft und setzte immer wieder gefährliche Akzente. Besonders Marvin Jahrer und Alexander Laschat sorgten ständig für Unruhe in der Hengister Abwehr.

In der 65. Minute erzielte Markus Reinbacher das 3:0 per Elfmeter, nachdem ein Handspiel im Strafraum der Gäste geahndet wurde. Dieses Tor zementierte nicht nur die Führung, sondern spiegelte auch die Spielkontrolle von Köflach wider. In der Folgezeit hatte Marvin Jahrer Chance das Ergebnis weiter zu erhöhen, doch es blieb beim 3:0. Das Spiel endete nach einer überzeugenden Leistung der Heimmannschaft.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Stelzl erstellt.

