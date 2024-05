12:0! FC Ligist II macht gegen Nachzügler Dutzend voll

Details Mittwoch, 29. Mai 2024 21:30

Ein denkwürdiges Spiel erlebten die Zuschauer in der Begegnung der 21. Runde der 1. Klasse West zwischen dem FC HG Haustechnik Ligist II und dem ASK Voitsberg II. Die Hausherren zeigten am Mittwochabend eine beeindruckende Offensivleistung und ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Das Match endete mit einem 12:0-Schützenfest.

Hausherren mit Blitzstart

Bereits in der zweiten Spielminute ging Ligist in Führung. Nach einem Eckball war es Dominic Scheiber, der die Hausherren früh jubeln ließ. Voitsberg versuchte zu antworten, doch ihr erster Abschluss in der fünften Minute stellte keine Gefahr dar.

In der 15. Minute erhöhten die Heimischen durch Kapitän Markus Flecker auf 2:0. Nur zwei Minuten später traf erneut Flecker, nachdem die Gästeverteidigung nicht gut aussah. Die Dominanz der Heimelf setzte sich fort, und in der 34. Minute erzielte Flecker seinen dritten Treffer des Abends.

Die Voitsberger hatte große Mühe, den offensiven Druck der Gastgeber abzuwehren, und Ligist setzte nach. Scheiber traf in der 43. Minute zum 5:0, womit der Halbzeitstand besiegelt war. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, dass es für die Gäste aus Voitsberg ein bitterer Abend werden würde.

Torspektakel in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause setzten die Hausherren ihren Sturmlauf fort. Raphael Konrad erhöhte in der 53. Minute auf 6:0. Nur fünf Minuten später kam es zu einem kuriosen Eigentor der Gäste durch Lukas Oswald, das den Spielstand auf 7:0 hochschraubte. Der Druck von Ligist nahm nicht ab, und in der 64. Minute verwandelte Scheiber einen Elfmeter zum 8:0.

Eine Minute später hatte Scheiber erneut eine Chance, die er jedoch nicht nutzen konnte. Doch in der 68. Minute machte er seinen Viererpack perfekt und traf zum 9:0. Medin Masic trug sich in der 78. Minute in die Torschützenliste ein und erzielte das 10:0.

Die Schlussminuten gehörten erneut Scheiber und Joshua Wanner. In der 82. Minute traf Scheiber zum 11:0, und nur eine Minute später setzte Wanner den Schlusspunkt und machte das Dutzend voll. In den letzten Minuten hatten beide Teams noch Gelegenheiten, jedoch blieb es beim historischen Endstand von 12:0.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Stelzl erstellt.

