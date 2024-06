SG Hengist siegt in Unterzahl gegen USV Edelschrott

Details Sonntag, 02. Juni 2024 09:53

In einem aufregenden und hart umkämpften Spiel der 1. Klasse West (STMK) setzte sich der Außenseiter SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring mit 3:2 gegen den zu favorisierenden USV Raiffeisenbank Edelschrott durch. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit und einer roten Karte gelang es den Hausherren, das Spiel zu drehen und in Unterzahl den Sieg zu erringen. Florian Heusserer avancierte zum Matchwinner mit seinem entscheidenden Treffer in der 70. Minute.

Edelschrott dominiert und führt verdient

Das Spiel begann lebhaft, und beide Mannschaften suchten von Beginn an den Weg nach vorne. Es dauerte jedoch eine halbe Stunde, bis das Tornetz ein erstes Mal zappelte. Wolfgang Harrer im Dress der Gäste erzielte das 0:1 und brachte seine Mannschaft in Führung (31.). Edelschrott zeigte sich in dieser Phase als die spielbestimmende Mannschaft und ließ SG Hengist kaum zur Entfaltung kommen.

Die Hausherren brauchten einige Zeit, um wieder ins Spiel zu finden, aber kurz vor der Halbzeit gelang ihnen der überraschende Ausgleich. In der 42. Minute war es Max Karl Öhlschläger, der zum 1:1 traf und seine Mannschaft wieder ins Spiel brachte. Doch die Freude währte nur kurz, denn nahezu im Gegenzug erzielte Michael Kollmann durch einen sehenswerten Freistoß das 1:2 für USV Edelschrott (45.). Damit ging es mit einem knappen Rückstand für SG Hengist in die Pause.





SG Hengist dreht das Spiel in Unterzahl

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 48. Minute gelang SG Hengist der erneute Ausgleich. Kenan Jasarevic traf nach einem Freistoß zum 2:2 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams ihre Chancen suchten.

Das Spiel erlebte in der 61. Minute eine dramatische Wendung, als Max Feldbacher von SG Hengist nach einem Torraub die rote Karte sah. Die Gastgeber mussten nun in Unterzahl agieren, doch dies schien sie eher zu beflügeln als zu bremsen. In der 70. Minute setzte Florian Heusserer ein Zeichen und erzielte mit dem dritten Torschuss für seine Mannschaft das viel umjubelte 3:2. Hengist bewies in dieser Phase unglaubliche Moral und Kampfgeist.

Trotz der numerischen Unterlegenheit verteidigte Hengist den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. USV Edelschrott versuchte noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Hausherren hielt stand.

Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für SG Hengist, die damit eine beeindruckende Leistung ablieferten und trotz Unterzahl den Sieg gegen den Vizemeister über die Zeit brachten.





Stimme zum Spiel

"Dauerbrenner" im Hengist-Dress, Nik Kummert:

"Edelschrott war spielerisch klar die bessere Mannschaft. Kudos wirklich. Aber wir haben die Dinger vorne einfach gemacht und sie nicht. Auch nach der roten Karte unseres Innenverteidigers haben wir nicht aufgegeben. Das zeigt Charakter. Natürlich war der Sieg ein wenig glücklich, aber das gehört nun mal auch zum Fußball dazu. Ich würd mich freuen wenn Edelschrott den Aufstieg schafft."



Foto: SG Hengist

Bericht: JN





1. Klasse West: SG Hengist : Edelschrott - 3:2 (1:2)

70 Florian Heusserer 3:2

48 Kenan Jasarevic 2:2

45 Michael Kollmann 1:2

42 Max Karl Öhlschläger 1:1

31 Wolfgang Harrer 0:1

