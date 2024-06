Überraschung in Pistorf: Meister St. Stefan/St. mit der ersten Saisonniederlage

Details Sonntag, 02. Juni 2024 10:08

In der 21. Runde der 1. Klasse West (STMK) empfing der 1. FC Pistorf den überrangenden Meister SVU St. Stefan/St. und konnte sich nach einer intensiven Partie mit 3:1 durchsetzen. Bereits in der ersten Halbzeit legte die Heimmannschaft den Grundstein für den Sieg und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Trotz eines Comeback-Versuchs der Gäste konnte der 1. FC Pistorf das Spiel souverän für sich entscheiden.

Großer Jubel in Pistorf - die wohl beste Saisonleistung wurde gefeiert





Doppelpacker Ulrich bringt 1. FC Pistorf auf die Siegerstraße

Mit dem Anpfiff war klar, dass beide Teams hochmotiviert waren. In der 20. Minute gelang dem 1. FC Pistorf der erste Durchbruch. Kilian Ulrich, die Nummer 13 der Heimmannschaft, schoss das erste Tor und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Der Treffer gab dem 1. FC Pistorf weiteren Auftrieb und sie drängten auf das nächste Tor.

In der 34. Minute war es wieder Kilian Ulrich, der für die Gastgeber traf. Mit seinem zweiten Tor des Tages erhöhte er auf 2:0 und ließ die Fans des 1. FC Pistorf jubeln. Der doppelte Torschütze zeigte einmal mehr seine Klasse und war ein ständiger Unruheherd für die Verteidigung des SVU St. Stefan/St.. Kurz vor der Halbzeit gab es noch einen Schreckmoment, als Sebastjan Pinter nach einem harten Zweikampf am Boden lag. Glücklicherweise konnte er weiterspielen und zeigte, was für ein Kämpfer er ist.





SVU St. Stefan/St. kämpft sich zurück – Stelzl macht den Sack zu

Nach der Halbzeitpause kam der SVU St. Stefan/St. mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Manuel Konrad das Anschlusstor zum 2:1 und sorgte damit für neue Hoffnung bei den Gästen (46.). Es schien, als könnte das Spiel noch einmal spannend werden.

Doch der 1. FC Pistorf ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin konzentriert. In der 65. Minute stellte David Stelzl den alten Abstand wieder her. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 3:1 für die Heimmannschaft und sorgte für große Erleichterung bei den Fans und Mitspielern. Der SVU St. Stefan/St. versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um noch einmal heranzukommen, doch die Defensive des 1. FC Pistorf stand sicher.

In der 90. Minute musste der 1. FC Pistorf noch einen kleinen Rückschlag hinnehmen, als Blaz Martini Glazer aufgrund unsportlichen Verhaltens/Tätlichkeit mit Rot vom Platz gestellt wurde - zumindest ein positiver Einfluss auf die Spielerkassa wird dadurch erwartet.



Dennoch konnte die Heimmannschaft die letzten Minuten der Nachspielzeit ohne größere Probleme überstehen und brachte den 3:1-Sieg über die Zeit. Damit verlor der Meister auss St. Stefan das erste(!) Mal in dieser Saison, Pistorf überraschete wohl alle.





1. FC Pistorf: "Wir gewinnen gegen St. Stefan mit 3:1. Bravo Jungs!"





Foto: 1.FC Pistorf

Bericht JN

1. Klasse West: Pistorf : St. Stefan - 3:1 (2:0)

65 David Stelzl 3:1

46 Manuel Konrad 2:1

34 Kilian Ulrich 2:0

20 Kilian Ulrich 1:0

