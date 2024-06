SV Kainach erledigt Pflichtaufgabe - Bärnbach/Köflach II verliert mit 3:1

Details Montag, 03. Juni 2024 07:34

Der SV Kainach konnte im Heimspiel gegen Bärnbach/Köflach II einen überzeugenden 3:1-Sieg einfahren. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gastgeber den Grundstein für den Erfolg, während die Gäste in der zweiten Halbzeit lediglich den Ehrentreffer erzielten. Die Partie bot den Zuschauern einige aufregende Momente und Tore sowie eine rote Karte, die die Spannung bis zum Schluss aufrechterhielt.

Kainach ist zum Saisonfinish richtig in Form





Dinaj-Doppelpack lässt Kainach jubeln

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigte der SV Kainach seine Entschlossenheit. Bereits in der 8. Minute konnten die Gastgeber das erste Mal jubeln. Besmir Dinaj erzielte das 1:0 für den SV Kainach, nachdem er eine präzise Vorlage verwertete und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Dieser frühe Treffer setzte den Ton für die erste Halbzeit und brachte den SV Kainach in eine komfortable Position.

In der 28. Minute war es erneut Besmir Dinaj, der den SV Kainach weiter in Führung brachte. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er auf 2:0 und ließ die Heimfans wieder jubeln. Dinaj zeigte erneut seine Torgefährlichkeit und seine Klasse, indem er die gegnerische Abwehr ein weiteres Mal überwand. Mit diesem Ergebnis ging es schließlich in die Halbzeitpause, während Bärnbach/Köflach II noch nach einer Antwort suchte.





Klare Verhältnisse - Ehrentreffer für Bärnbach/Köflach II

Nach der Pause setzte der SV Kainach seine dominante Spielweise fort und erhöhte in der 57. Minute auf 3:0. Sebastian Haas nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr von Bärnbach/Köflach II und schob den Ball souverän ins Tor. Mit diesem Treffer schien die Partie bereits entschieden zu sein, doch Bärnbach/Köflach II gab sich nicht so leicht geschlagen.

In der 75. Minute gelang es Daniel Muik, einen Traumfreistoß direkt zu verwandeln und damit auf 3:1 zu verkürzen. Dieser Anschlusstreffer brachte noch einmal Spannung in die Partie und zeigte den Kampfgeist der Gäste. Doch jegliche Hoffnungen auf eine spektakuläre Aufholjagd wurden nur wenige Minuten später gedämpft - ein Ausschluss auf Seiten der Gäste besiegelte deren Schicksal.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Kainach. Die Gastgeber zeigten eine souveräne Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte. Bärnbach/Köflach II hingegen muss sich auf das nächste Spiel konzentrieren, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.





Stimme zum Spiel

Kainach Trainer, Thomas Eisner:

"Unsere Mannschaft erbrachte eine kontrollierte Lesitung. Der Sieg ist absolut verdient. Man merkt aber schon, dass den Akteuren eine Pause gut tut. Jetzt haben wir noch den Derby-Kracher als Abschluss und wir haben aus dem Herbst noch etwas gut zu machen."







Foto: Kainach FB

Bericht: JN





1. Klasse West: Kainach : Bärnbach/Köflach II - 3:1 (2:0)

75 Daniel Muik 3:1

57 Sebastian Haas 3:0

28 Besmir Dinaj 2:0

8 Besmir Dinaj 1:0

Details

