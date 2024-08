SV Union St. Johann mit verdientem Heimsieg zum Saisonauftakt

Details Freitag, 16. August 2024 20:59

Der SV Union St. Johann im Saggautal konnte in der ersten Runde der 1. Klasse West einen souveränen 2:0-Heimsieg gegen die SG Lieboch/Söding /Mooskirchen II einfahren. Die Hausherren zeigten von Beginn an eine engagierte Leistung und belohnten sich früh mit dem Führungstreffer. Die Gäste versuchten, ins Spiel zu finden, scheiterten jedoch oft an ihrer mangelhaften Chancenverwertung. Ein später Treffer sicherte schließlich den verdienten Sieg für die Heimmannschaft.

Frühe Führung durch Gigerl

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den SV St. Johann/S. Bereits in der vierten Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum der Gäste auf den Elfmeterpunkt. Elias Gigerl trat an und verwandelte den Strafstoß trocken ins rechte Eck zur 1:0-Führung. Diese frühe Führung gab den Hausherren Selbstvertrauen, und sie setzten die Gäste in den folgenden Minuten weiter unter Druck.

Die ersten 15 Minuten gehörten klar dem Team aus St. Johann, das mit überraschend guten Kombinationen glänzte. Eine weitere Chance der Heimmannschaft in der neunten Minute konnte der Torhüter der Gäste jedoch mit einer tollen Parade vereiteln. Auch ein gut getretener Freistoß in der zwölften Minute stellte kein Problem für den SG-Schlussmann dar.

Ab der 20. Minute kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, konnten jedoch keine zählbaren Ergebnisse erzielen. Ein erster Eckball für die Gäste brachte nichts ein, und auch in den darauffolgenden Minuten blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg. In der 34. Minute bot sich den Gästen eine riesige Chance, als ein Stürmer nach einer Flanke allein 12 Meter vor dem Tor stand, den Ball jedoch verzog.

Vezonik macht Sack zu

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit Chancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. In der 46. Minute setzten die Gäste einen Freistoß aus guter Position knapp über das Tor. Auch die Hausherren verfehlten in der 50. Minute eine gute Möglichkeit, als ein Schuss neben das Tor ging. In der 49. Minute vergaben die Gäste eine weitere Riesenchance, als ein Stürmer allein am Elfmeterpunkt auftauchte, den Ball jedoch knapp über das Netz setzte.

Die nächsten Minuten verliefen ohne große Höhepunkte, das Spiel plätscherte vor sich hin. Die Mannschaften schienen sich mit dem Spielstand arrangiert zu haben. Ein Schuss der Gäste in der 62. Minute war ebenfalls mehr als ausbaufähig. Erst in der 80. Minute kam wieder Spannung auf, als Rok Vezonik für den SV St. Johann/S. zum 2:0 traf und damit den Sieg für die Hausherren so gut wie sicherte.

In den letzten Minuten des Spiels versuchten die Gäste noch einmal, den Anschlusstreffer zu erzielen, blieben jedoch weiterhin glücklos. Die Heimmannschaft verteidigte souverän und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen zu. Schließlich endete das Spiel nach 91 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SV Union St. Johann im Saggautal.

