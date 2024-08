1. FC Pistorf dreht Spiel und feiert Last-Minute-Sieg

Details Freitag, 16. August 2024 21:11

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse West setzte sich der 1. FC Raiffeisen Pistorf in letzter Sekunde mit 4:3 gegen SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring durch. Das Spiel, das von zahlreichen Wendungen und Toren geprägt war, hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Pistorf bewies am Ende Nervenstärke und sicherte sich durch einen späten Treffer von Sebastjan Pinter den verdienten Sieg.

Hengist mit früher 2:0-Führung

Die Partie begann mit einer überraschenden Führung für die Gäste aus Hengist. Bereits in der 11. Minute nutzte Kevin Pogner einen langen Ball, um den Torwart von Pistorf zu überheben und das 0:1 zu erzielen. Nur wenig später konnte Max Öhlschläger nach einem fragwürdigen Handelfmeter auf 0:2 erhöhen. Hengist zeigte sich äußerst effizient und verwandelte ihrer ersten beiden Torschüsse in Tore.

Pistorf, das von Beginn an das Spiel dominierte, ließ sich jedoch nicht entmutigen. In der 32. Minute war es schließlich Sashe Sokolov, der nach einer Ecke von Sebastjan Pinter per Kopf zum 1:2 traf. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch Hengist rettete die knappe Führung in die Halbzeitpause.

Packender Schlagabtausch

Nach dem Wiederanpfiff legte Pistorf einen Blitzstart hin. In der 49. Minute spielte Stefan Lanzl einen perfekten Pass auf Stelzer, der den Ball in den Strafraum flankte, wo Höller ungehindert zum 2:2 einköpfen konnte. Das Spiel blieb spannend, doch in der 53. Minute ging Hengist erneut in Führung. Ein Traumtor von Descovich-Jentsch aus 20 Metern sorgte für das 2:3.

Doch Pistorf gab nicht auf und kam in der 71. Minute erneut zurück. Nach einem schweren Abwehrfehler der Gäste war es Sebastjan Pinter, der den Ball im Netz unterbrachte und zum 3:3 ausglich. Die Hausherren drückten weiter auf den Sieg, und Chancen von Lanzl und Schalk in der Schlussphase zeugten von ihrem unermüdlichen Einsatz.

Lucky Punch in Minute 96

Als sich das Spiel bereits in den letzten Minuten der regulären Spielzeit befand, mobilisierte Pistorf nochmals alle Kräfte. Sechs Minuten Nachspielzeit wurden angezeigt, und die Spannung war greifbar. In der 96 Minute war es dann erneut Sebastjan Pinter, der zum Helden des Abends wurde. Nach einem gelungenen Spielzug nutzte er seine Chance und schoss das verdiente 4:3 für Pistorf.

Die Gastgeber feierten den späten Treffer frenetisch, und mit dem Schlusspfiff in der 99. Minute stand der 1. FC Raiffeisen Pistorf als verdienter Sieger fest. Es war ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war und beiden Mannschaften alles abverlangte. Für Pistorf war es ein gelungener Auftakt in die neue Saison der 1. Klasse West, während Hengist trotz starker Leistung am Ende mit leeren Händen dastand.

