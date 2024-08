Junge Römer-Flavia Solva II siegen knapp in Stainz

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel erlebten die Zuschauer im Vollfolierung Stadion in Stainz, als die junge Truppe von Flavia Solva II mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den SC Stainz in die neue Saison der 1. Klasse West startete. Trotz eines druckvollen Spiels der Heimmannschaft gelang es den Gästen, den entscheidenden Treffer zu erzielen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Chancen bleiben ungenutzt

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei der SC früh erste Akzente setzte. In der 2. Minute brachte Sascha Pressnitz einen gefährlichen Stangelpass auf die zweite Stange, der jedoch von Schmölzer nicht mehr erreicht werden konnte. Auf der anderen Seite war es Klug, der in der 6. Minute einen Rückstand für die Hausherren verhinderte, als er einen gefährlichen Angriff von Schulter entschärfen konnte.

Die Heimmannschaft setzte weiterhin auf Ballbesitz und versuchte, sich Chancen zu erarbeiten. In der 15. Minute jubelten die Fans des SC Stainz kurz, als Pressnitz nach einem Traumpass von Gürtl ins Netz traf, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. Auch Gutbrunner und Kowatschitsch hatten gute Gelegenheiten, konnten diese jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Die Gäste standen kompakt in der Defensive und kamen nur selten zu gefährlichen Aktionen nach vorne. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Entscheidung in Minute 72 - zwei Platzverweise in der Schlussphase

Nach der Pause ging es ähnlich weiter wie in der ersten Hälfte. Beide Mannschaften taten sich schwer, klare Chancen herauszuspielen. In der 58. Minute probierte es Pressnitz mit einer flachen Hereingabe auf Gürtl, dessen Versuch jedoch von Gästekeeper Veit sicher gehalten wurde. Kurz darauf hatte Tobias Walter eine gute Möglichkeit für die Gäste, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp.

Der entscheidende Moment des Spiels folgte in der 72. Minute. Daniel Sekularac flankte von der rechten Seite in die Mitte, wo Sergio Timur den Ball mit einem präzisen Kopfball ins rechte Eck beförderte und somit das 1:0 für Flavia Solva II erzielte. Stainz bemühte sich in der Schlussphase um den Ausgleich und warf alles nach vorne. Doch trotz einiger vielversprechender Ansätze, wie einem gefährlichen Freistoß von Kowatschitsch in der 84. Minute, gelang es ihnen nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

In der 90. Minute kam es zu hitzigen Szenen. Zunächst sah Sergio Timur nach einem Gerangel die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf wurde Christopher Kowatschitsch von Stainz ebenfalls des Feldes verwiesen. Beide Mannschaften spielten die letzten Minuten somit in Unterzahl, was jedoch keine weiteren Tore mehr zur Folge hatte. Nach 100 Minuten endete das Spiel schließlich mit einem knappen 1:0 Sieg für die Gäste. Der SC Stainz zeigte sich kämpferisch und hatte durchaus Chancen auf einen Treffer, doch am Ende fehlte das Quäntchen Glück.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5365 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.