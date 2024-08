Nerven aus Stahl! Elfmeter in der Nachspielzeit bringt Entscheidung zwischen Großklein II und Voitsberg Amateure

Details Samstag, 17. August 2024 13:09

In einer packenden Begegnung der 1. Klasse West triumphierte der FC Großklein II mit einem knappen 4:3-Sieg über die ASK Voitsberg Amateure. Trotz eines vielversprechenden Starts und einer komfortablen Halbzeitführung musste Großklein II bis zur letzten Minute kämpfen, um die drei Punkte zu sichern. Der entscheidende Treffer fiel in der absoluten Schlussphase per Elfer und sicherte den Gastgebern einen dramatischen Sieg.

10/10 Jubelfoto - Großklein II holte den ersten Sieg!



Blitzstart von FC Großklein II

Die Partie begann mit einem Doppelschlag für die Gastgeber. Bereits in der 11. Minute ging der FC Großklein II durch Timo Wechtitsch in Führung. Nur eine Minute später legte Fabio Schnabel nach und erhöhte auf 2:0. Mit diesem furiosen Start setzte Großklein II die Gäste aus Voitsberg früh unter Druck und bestimmte das Spielgeschehen in der Anfangsphase.

Die ASK Voitsberg Amateure wirkten zunächst geschockt und fanden schwer ins Spiel. Die Gastgeber kontrollierten das Geschehen und ließen kaum Chancen für die Gäste zu. Großklein II ging mit einer verdienten 2:0-Führung in die Halbzeitpause.





Spannende zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kamen die ASK Voitsberg Amateure mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 48. Minute gelang Eren Avci der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer gab den Gästen neuen Mut, und sie drängten auf den Ausgleich.

Doch Großklein II zeigte sich unbeeindruckt und stellte in der 59. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Maik Watz traf zum 3:1 und sorgte für etwas Entlastung bei den Gastgebern. Allerdings blieb das Spiel weiter spannend. In der 76. Minute verkürzte Medin Masic für die ASK Voitsberg Amateure auf 3:2 und brachte seine Mannschaft wieder zurück ins Spiel.

In der Schlussphase spitzte sich die Partie weiter zu. Michael Krainer gelang nur Sekunden nach seiner Einwechslung in der 86. Minute der Ausgleich zum 3:3. Die Gäste schöpften wieder Hoffnung und setzten alles daran, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.





Der entscheidende Treffer

Als sich alles schon auf ein Unentschieden einstellte, schlug der FC Großklein II in der Nachspielzeit noch einmal zu. Patrick Habith erzielte per Elfmeter in der 93. Minute das entscheidende Tor zum 4:3 und ließ die Fans der Gastgeber jubeln. Gleich darauf war Schluss!

Mit diesem knappen und hart umkämpften Sieg sicherte sich der FC Großklein II die ersten drei Punkte der Saison. Die ASK Voitsberg Amateure zeigten trotz der Niederlage eine starke Leistung und bewiesen große Moral, indem sie mehrfach zurückkamen. Am Ende war es jedoch der FC Großklein II, der sich in diesem spannenden Duell durchsetzte und den Platz als Sieger verließ.





Statement Großklein:

"Wir gratulieren unsere KM II zum Saisonauftakt. Unsere KM II gewinnt Zuhause gegen die ASK Voitsberg Ama. mit 4 zu 3 - Weiter so Jungs!"





Foto: Großklein

Bericht: JN





1. Klasse West: Großklein II : ASK Voitsberg Amat. - 4:3 (2:0)

93 Patrick Habith 4:3

86 Michael Krainer 3:3

76 Medin Masic 3:2

59 Maik Watz 3:1

48 Eren Avci 2:1

12 Fabio Schnabel 2:0

11 Timo Wechtitsch 1:0

