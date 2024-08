Voitsberg Amat. und St. Josef teilen sich die Punkte - 2:2

Details Samstag, 24. August 2024 09:43

Ein spannendes Duell in der 1. Klasse West (STMK) endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen den ASK Voitsberg Amateuren und dem USV St. Josef. Beide Mannschaften lieferten sich einen harten Kampf und trotz wechselnder Führungen und vieler intensiver Zweikämpfe konnte sich letztlich kein Sieger herauskristallisieren.

Späte Tore in der ersten Hälfte

Das Spiel begann mit hohen Tempo, beide Teams suchten von Anfang an den Weg nach vorne. Die Gastgeber, die ASK Voitsberg Amateure, legten gegen Ende der ersten Halbzeit einen Zahn zu und wurden in der 41. Minute für ihren Einsatz belohnt. Eren Avci brachte seine Mannschaft mit einem platzierten Schuss mit 1:0 in Führung und ließ die heimischen Fans jubeln.

Doch die Freude währte nicht lange. Quasi mit dem Pausenpfiff schlug der USV St. Josef zurück. Denis Poljanec nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der ASK Voitsberg Amateure und markierte den Ausgleichstreffer zum 1:1 (45+1.). Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Führungswechsel und später Treffer

Nach dem Seitenwechsel ging der USV St. Josef schnell in Führung. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte Adis Mustafic das 1:2 für die Gäste (48.). Erneut profitierte St. Josef von einer unaufmerksamen Defensive der Gastgeber und Mustafic verwandelte souverän zur Führung.

Die ASK Voitsberg Amateure gaben sich jedoch nicht geschlagen und setzten alles daran, den erneuten Rückstand aufzuholen. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch ohne weitere Treffer bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit.

In der 87. Minute dann die Erlösung für die Heimfans: Armin Causevic gelang es, den Ball im Tor von St. Josef unterzubringen und damit den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Kurze Zeit später stand fest: ASK Voitsberg Amateure und USV St. Josef trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden.

Spannende Momente, wechselnde Führungen und ein dramatisches Finale sorgten dafür, dass die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Am Ende nahmen beide Mannschaften jeweils einen Punkt mit.





Statement

Aussendung USV St. Josef:





Aber wir lassen uns nicht entmutigen – wir kämpfen weiter und werden stärker zurückkommen!"



Aufstellungen ASK Voitsberg Amat.: Julian Pobinger, Jakob Sippl, Sebastian Stering, Sven Spanitz, Eren Avci, Medin Masic, Nils Pinegger, Markus Reinbacher, Sebastian Schriebl, Wolfgang Harrer (K), Maximilian Franz Grillitsch Ersatzspieler: Felix Loidl, Armin Causevic, Diego Dotzler, Lukas Oswald, Mathias Fall, Michael Krainer Trainer: Stephan Palla



St. Josef: Marco Spreitzhofer - Maximilian Bretterklieber, Sebastian Wenzl, Stefan Lehrer (K), Simon Treichler - Christoph Eichinger, Jonathan Schlacher, Denis Poljanec, Lukas Weber, Michael Rappel - Adis Mustafic Ersatzspieler: Alexander Kosjak, Philipp Topic, Michael Lesky, Christian Rohrbacher, Philipp Harkam, Lukas Pojer Trainer: Mario Lammer



"Gestern mussten wir uns auswärts bei den Voitsberg Amateuren mit einem 2:2-Unentschieden begnügen. Es war ein hart umkämpftes Spiel, und trotz unserer Bemühungen hat es am Ende nicht für einen Sieg gereicht.Aber wir lassen uns nicht entmutigen – wir kämpfen weiter und werden stärker zurückkommen!"

1. Klasse West: ASK Voitsberg Amat. : St. Josef - 2:2 (1:1)

87 Armin Causevic 2:2

48 Adis Mustafic 1:2

46 Denis Poljanec 1:1

41 Eren Avci 1:0

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.