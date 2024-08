Dramatisches Finish: SC Stainz siegt dank Lucky-Punch gegen Ligist II

Details Sonntag, 25. August 2024 07:34

Im Duell zwischen FC HG Haustechnik Ligist II und SC Strasser Bau Stainz 1922 setzte sich SC Stainz in der letzten Minute mit 2:3 durch. Das Spiel in der 1. Klasse West hielt die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem, denn in der Schlussviertelstunde fielen vier der fünf Tore.

Lichtenegger wurde zum Matchwinner

Konrad sorgt für die Ligister Führung

Das Spiel begann ohne große Höhepunkte, brauchte etwas Anlaufzeit, doch nach und nach steigerten beide Teams das Tempo. Ligist II versuchte vermehrt, das Spiel zu kontrollieren und sich Chancen zu erarbeiten. Die Mannschaft von Trainer Zoisl setzte dabei auf eine solide Abwehrarbeit und schnelle Konter.

In der 34. Minute wurde das Engagement von Ligist II schließlich belohnt: Raphael Konrad erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torwart von SC Stainz keine Chance.

Weitere Treffer sollten im Laufe der ersten Hälfte nicht fallen - so ging es mit einer knappen Führung für Ligist II in die Kabinen.

Gutbrunner und Lichtenegger sorgen für Stainzer Jubel

Die zweite Halbzeit begann mit einer besseren Vorstellung von SC Stainz, die entschlossen waren, den Rückstand aufzuholen. Die Gäste erhöhten den Druck und erarbeiteten sich immer mehr Torchancen - doch die Hausherren verteidigten solide.

Die Wende im Spiel kam schließlich eine viertel Stunde vor Schluss: Patrick Gutbrunner drehte die Partie plötzlich komplett! Innerhalb weniger Sekunden schnürte er einen Doppelpack und stellte auf 1:2 (78. und 79.).

Doch Ligist II wollte sich nicht kampflos geschlagen geben und erhöhte in den Schlussminuten den Druck auf die Abwehr von Stainz. Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff gelang Lucas Wiesner der Ausgleichstreffer zum 2:2. Die Partie schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch SC Stainz hatte das letzte Wort.

In der Nachspielzeit erzielte Verteidiger Lukas Lichtenegger das entscheidende Tor zum 2:3 für SC Stainz (90+2.). Mit einem präzisen Schuss ins Eck ließ er dem Torwart von Ligist II keine Chance und sicherte seinem Team damit den Sieg. Die letzten Momente der Nachspielzeit brachten keine weiteren Tore mehr, und so endete das Spiel mit einem knappen 2-3-Erfolg für SC Stainz.

Stainz darf sich nächste Woche zu Hause gegen die Voitsberg Amat. messen - Ligist II reist zeitgleich zum SV St. Johann/S. - beide Teams werden wohl wieder "auf Sieg" spielen.





Statement

Aussendung SC Stainz:

"Der Treffer in der Nachspielzeit zum 2:3 durch Lukas Lichtenegger bringt uns den ersten Sieg in der Saison! Gratulation an die Mannschaft!"





1. Klasse West: Ligist II : SC Stainz - 2:3 (1:0)

92 Lukas Lichtenegger 2:3

88 Lucas Wiesner 2:2

79 Patrick Gutbrunner 1:2

78 Patrick Gutbrunner 1:1

34 Raphael Konrad 1:0

Foto: SC Stainz Social Media

Bericht JN

