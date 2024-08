SG Bärnbach/Köflach II fährt gegen Pistorf ersten Saison-Dreier ein

Details Sonntag, 25. August 2024 18:05

In einer Begegnung der zweiten Runde der 1. Klasse West sicherte sich die SG Bärnbach/Köflach II einen verdienten 2:0-Sieg gegen den 1. FC Raiffeisen Pistorf. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die Heimmannschaft in den letzten zwanzig Minuten auf, erzielte zwei entscheidende Treffer durch Elias Amreich und Marco Walcher-Langmann und fuhr in der noch jungen Saison den ersten Dreier ein.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann dynamisch mit der ersten Chance für Bärnbach/Köflach in der zweiten Minute. Nach einem Eckball kam Jahrer zum Abschluss, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Kurz darauf hatte auch Pistorf die erste Möglichkeit, als Glazer nach einem starken Sprint am Tor vorbeischoss. In der siebten Minute verpasste Deutschl für die Heimischen eine Großchance, als er allein auf das Tor zulief, den Ball jedoch knapp daneben setzte.

In den folgenden Minuten entwickelten sich auf beiden Seiten gute Möglichkeiten. In der achten Minute traf Glazer nach einem starken Lauf die Latte, und ein Jahrer-Schuss musste in der zwölften Minute von Goalie Jan Kozar zur Ecke abgewehrt werden. In der 24. Minute hatte Rössler eine starke Aktion für Bärnbach/Köflach, als er nach einem Alleingang die Latte traf. Auch Pistorf zeigte sich gefährlich, jedoch war Höllers Abschluss in der 28. Minute zu zentral und stellte keine große Herausforderung für Torwart Leonid Tafolli dar.

Bis zur Halbzeitpause blieben beide Mannschaften bemüht, ein Tor zu erzielen, doch die Defensivreihen hielten stand. In der 41. Minute versuchte es Rössler erneut aus der Distanz, aber der Schuss ging deutlich drüber. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeit.

Doppelschlag der Heimischen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Distanzschuss von Pistorfs Pinter für Pistorf, doch Keeper Tafolli hielt ohne Probleme. Köflach kam unverändert aus der Kabine und erhöhte in der Offensive den Druck. In der 70. Minute hatte Ulrich eine große Chance, als er versuchte, Torwart Kozar zu überheben, jedoch ging der Ball deutlich drüber.

Dann folgte die entscheidende Phase des Spiels. In der 74. Minute gelang Bärnbach/Köflach II der Durchbruch. Nach einem weiten Ball lief Amreich auf das Tor zu und schob sicher zum 1:0 ein. Nur eine Minute später folgte der Doppelschlag: Walcher-Langmann erhöhte auf 2:0 und brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position.

Pistorf bemühte sich, den Rückstand aufzuholen, aber die Defensive der Hausherren hielt stand. In der 84. Minute hätte Ulrich das 3:0 erzielen können, doch Kozar im Tor von Pistorf hielt stark und klärte zur Ecke. Schließlich endete das Spiel nach 93 Minuten mit einem verdienten 2:0-Sieg für die SG Bärnbach/Köflach II.

