SV Stallhofen siegt souverän gegen Großklein II

In einem Duell der 2. Runde in der 1. Klasse West konnte sich der SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen mit einem klaren 3:0-Sieg gegen die SG Großklein II durchsetzen. Die Hausherren dominierten das Spielgeschehen von Anfang an und konnten sich schließlich verdient die drei Punkte sichern. Die Torschützen für Stallhofen waren Jan Fegerl, Andreas Rumpf und Lukas Hiden.

Fegerl bringt Hausherren in Führung

Stallhofen agierte von Beginn an offensiv und suchte früh den Weg zum gegnerischen Tor. In der 5. Minute hatte Lukas Hiden die erste gute Chance, als er den Ball über die Mauer hob, aber Torwart Fabian Schober-Müller konnte den Ball aus dem rechten unteren Eck fischen.

Das erste Tor des Spiels fiel in der 35. Minute: Jan Fegerl brachte die Hausherren nach einem langen Ball von Rok Senekovic auf der rechten Seite in Führung, indem er den Ball unten rechts versenkte. Diese Führung spiegelte den Spielverlauf wider, da Großklein sich schwer tat, offensiv Akzente zu setzen. Eine zähe erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für Stallhofen.

Stallhoffen macht im Finish den Deckel drauf

In der zweiten Hälfte versuchte Großklein, stärker ins Spiel zu finden, doch die Abwehr von Stallhofen stand sicher. Mehrere Freistoßmöglichkeiten blieben ungenutzt, und auch der Abschluss von Sandro Habisch in der 61. Minute verfehlte das Ziel.

In der 72. Minute bot sich Stallhofen erneut eine gefährliche Freistoßposition, aber Lukas Hiden und Andreas Rumpf konnten diese nicht verwerten. Doch in der 82. Minute war es dann soweit: Jan Fegerl hatte auf der rechten Seite zu viel Platz und bediente Andreas Rumpf in der Mitte, der ohne Probleme zum 2:0 einschoss. Dieses Tor war wohl die Vorentscheidung, und Großklein konnte in der Folge keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 88. Minute, als Lukas Hiden einen Elfmeter souverän verwandelte. Zuvor war Hiden im Strafraum gefoult worden, und der Schiedsrichter entschied ohne Zögern auf Strafstoß. Hiden versenkte den Ball im linken Eck, während Torwart Schober-Müller in die andere Richtung unterwegs war.

In den Schlussminuten versuchte Großklein noch einmal alles, um wenigstens den Ehrentreffer zu erzielen. Tobias Paar hatte in der 90. Minute eine gute Freistoßposition, doch sein Schuss wurde von Torwart Eduard Hausegger pariert. Auch ein weiterer Versuch von Artavazt Avetisyan aus großer Distanz ging deutlich am Tor vorbei.

Das Spiel endete nach 94 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SV Stallhofen. Die Mannschaft von Neo-Trainer Egon Meixner zeigte eine konzentrierte Leistung und sicherte sich somit die ersten drei Punkte der Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5565 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.