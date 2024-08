Komatz-Penka nach dem Sieg über St. Johann: "Hinten staubtrocken, vorne eiskalt - das sind die jungen Römer!"

Details Montag, 26. August 2024 21:39

Im zweiten Spiel der 1. Klasse West (STMK) konnten die jungen Römer - Flavia Solva II einen überzeugenden 4:0-Sieg gegen die Gäste von SV Union St. Johann im Saggautal feiern. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Spiel und nutzten ihre Chancen effizient aus, während die Gäste in der Defensive häufig ins Straucheln gerieten.

Die jungen Römer Flavia II feiern im zweiten Spiel den zweiten Sieg

Frühe Führung durch Eigentor

Die Partie begann mit einem unglücklichen Start für die Gäste von SV Union St. Johann im Saggautal. Bereits in der 11. Minute landete der Ball durch ein Eigentor von Christoph Wiedner im eigenen Netz, wodurch die Zweitvertretung von Flavia Solva früh mit 1:0 in Führung ging. Dieser frühe Rückschlag brachte die Defensive der Gäste durcheinander und ermöglichte den Gastgebern, weiter Druck aufzubauen.

In der 29. Minute konnten die Heimischen ihre Führung ausbauen. Daniel Sekularac nutzte eine Unaufmerksamkeit der gegnerischen Abwehr aus und erzielte das 2:0 für sein Team. Mit dieser Führung im Rücken kontrollierten die Gastgeber das Spielgeschehen und ließen nur wenige Chancen der Gäste zu. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 2:0, ein Ergebnis, das den Spielverlauf gut widerspiegelte.

Torregen in der Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Gastgeber blieben weiterhin die dominierende Mannschaft und erarbeitete sich mehrere gute Gelegenheiten. Allerdings dauerte es bis kurz vor Schluss, bis die Gastgeber ihre Führung weiter ausbauen konnten.

In der 90. Minute sorgte Manuel Krenn für das 3:0. Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, lauerte er am 16er und zog von dort ab - und es klingelte im Kasten. Doch damit nicht genug: Nur eine Minute später, in der Nachspielzeit, setzte Nico Elmer den Schlusspunkt der Partie. Mit einem kraftvollen Schuss ließ er dem Torhüter der Gäste keine Chance und markierte das 4:0.

Mit diesem klaren Sieg festigten die Junge Römer - Flavia Solva II ihre Position in der Liga und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Die Gäste von SV Union St. Johann im Saggautal hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu formieren und nach vorne blicken.

Stimme zum Spiel:

Manuel Komatz-Penka, Spieler und Teammanager:

"Hinten staubtrocken - vorne eiskalt. Das sind die jungen Römer! Gratulation an die Burschen, wir haben sechs Punkte aus zwei Spielen und genießen den Moment!"

Mario Reiterer, Edelfan Junge Römer:

"Die Burschen haben ganz groß aufgespielt. St. Johann war für einige der Titelfavorit, warum auch immer. Gegen unsere Jungs hatten sie aber keine Chance. Der Sieg war hochverdient und auch in der Höhe in Ordnung."

1. Klasse West: Junge Römer - Flavia Solva II : St. Johann/S. - 4:0 (2:0)

90 Nico Elmer 4:0

90 Manuel Krenn 3:0

29 Daniel Sekularac 2:0

11 Eigentor durch Christoph Wiedner 1:0

