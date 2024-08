Ligist II feiert in St. Johann 4:2-Sieg

Ein intensives Fußballspiel zwischen dem SV St. Johann/S. und Ligist II endete mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Gäste. Nach einer starken ersten Halbzeit von St. Johann gelang es Ligist in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu dominieren und den Rückstand in einen klaren Sieg zu verwandeln. Beide Teams zeigten sich kämpferisch und sorgten für ein spannendes Duell in der 3. Runde der 1. Klasse West.

Spannende erste Halbzeit

Schon früh in der Partie zeichnete sich ab, dass beide Teams offensiv ausgerichtet waren. St. Johann hatte die erste große Möglichkeit, als Vezonik nach einem Fehler der Abwehr allein auf das Tor zulief, aber knapp am Tor vorbeischoss. Ligist konterte in der 17. Minute mit dem ersten Tor des Spiels durch Kapitän Markus Flecker, der nach einer guten Chance eiskalt verwandelte und die Gäste in Führung brachte.

Die Gastgeber ließen sich jedoch nicht lange bitten und erhielten in der 30. Minute einen Elfmeter, den Gigerl souverän verwandelte und zum 1:1 ausglich. Kurz darauf sorgte erneut ein Elfmeter für das 2:1 für St. Johann, diesmal war es Vezonik, der sicher ins rechte Eck traf. Doch Ligist zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 44. Minute aus, als Raphael Konrad einen schön herausgespielten Treffer erzielte. So ging es mit einem spannenden 2:2 in die Halbzeitpause.

Ligist dreht Spiel

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste endete. In der 54. Minute versuchte St. Johanns Quintana aus 20 Metern sein Glück, aber der Ball ging am Tor vorbei. Auf der anderen Seite zeigte Ligist eine starke zweite Halbzeit. Mathias Ritz brachte die Gäste in der 59. Minute nach einem Freistoß mit 3:2 in Führung.

St. Johann konnte dem Druck der Gäste kaum noch standhalten. Nach einer starken Flanke von Wanner köpfte Flecker in der 67. Minute zum 4:2 für Ligist ein. Wanner wurde dabei von Wiedner gefoult, was Rot-verdächtig war, aber vom Schiedsrichter nicht geahndet wurde. In der 73. Minute hatte Konrad die nächste große Chance für Ligist, scheiterte aber am stark haltenden Torwart der Gastgeber.

Bis zum Schluss blieb Ligist die dominierende Mannschaft. In der 87. Minute zog Wanner noch einmal stark ab, aber der Torwart von St. Johann lenkte den Ball an die Latte. Die Schlussphase war von hektischen Aktionen und vielen Fouls geprägt, ohne dass es zu weiteren Treffern kam.

Nach 94 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und Ligist II konnte sich über einen verdienten 4:2-Auswärtssieg freuen. Die Gäste zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und sicherten sich damit wichtige Punkte.

