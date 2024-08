4:0! SC Stainz fertigt Voitsberg Amateure ab

Der SC Strasser Bau Stainz 1922 hat in der 3. Runde der 1. Klasse West einen deutlichen 4:0-Sieg gegen die ASK Voitsberg Amateure eingefahren. Bereits zur Halbzeit lag das Team von Wolfgang Kiegerl mit 3:0 in Führung und ließ auch in der zweiten Hälfte nichts anbrennen. Die Amateure hatten dem Offensivdrang der Hausherren wenig entgegenzusetzen und mussten schließlich eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Stainzer Blitzstart

Bereits in der 6. Minute konnte der SC Stainz das erste Mal jubeln. Patrick Gutbrunner brachte sein Team nach einer Vorlage von Jakob Gürtl in Führung. Gutbrunner verwandelte aus kurzer Distanz und erzielte somit sein drittes Saisontor. Dieser frühe Treffer setzte die Amateure sofort unter Druck und ließ keinen Zweifel an den Ambitionen der Hausherren aufkommen.

In der 17. Minute entschied Schiedsrichter Schuhajek auf Elfmeter für Stainz, nachdem Sven Spanitz den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt hatte. Patrick Gutbrunner trat an und verwandelte souverän zum 2:0. Mit diesem Tor erhöhte Gutbrunner sein Trefferkonto auf vier in dieser Saison.

Die Gäste hatten zwar in der 22. Minute eine große Chance zum Anschlusstreffer, als Armin Causevic aus 25 Metern auf das leere Tor schoss, doch der Ball ging knapp vorbei. Im Gegenzug baute Stainz die Führung weiter aus. In der 38. Minute erzielte Sascha Pressnitz nach einer Vorlage von Lukas Lichtenegger das 3:0. Sein Schuss aus 30 Metern wurde leicht abgefälscht und landete im Netz. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Hausherren bleiben dominant

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Stainz die dominierende Mannschaft, obwohl sie das Tempo etwas herausnahmen. Voitsberg versuchte, durch Eren Avci und andere Spieler offensive Akzente zu setzen, doch die Bemühungen blieben meist ungefährlich. In der 57. Minute hatte der SC durch eine Freistoßflanke von Christopher Kowatschitsch eine weitere Möglichkeit, doch Torhüter Pobinger konnte den Kopfball von Gürtl parieren.

Die Gäste mussten in der 90. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Diego Dotzler brachte Michael Schenner im Strafraum zu Fall, was den zweiten Elfmeter für Stainz zur Folge hatte. Dotzler sah zudem die Rote Karte, da er als letzter Mann ein klares Tor verhinderte. Sebastian Kügerl trat an und verwandelte sicher zum 4:0-Endstand, während Torhüter Pobinger zwar die Ecke ahnte, aber den platzierten Schuss nicht halten konnte.

Mit diesem Sieg klettert der SC Stainz in der Tabelle nach oben und unterstreicht seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg in die Gebietsliga. Insgesamt war es ein verdienter Sieg für Stainz, das von Beginn an das Spiel dominierte und die Schwächen der Gäste konsequent ausnutzte. Voitsberg hingegen zeigte zwar phasenweise gute Ansätze, konnte diese aber nicht in zählbare Erfolge ummünzen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (5715 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.