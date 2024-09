SG Lieboch/Söding/Mooskirchen II feiert klaren 4:1-Auswärtssieg

Der 1. FC Raiffeisen Pistorf empfing in der 3. Runde der 1. Klasse West die SG Lieboch/Söding/Mooskirchen II. Die Gäste setzten sich am Ende mit einem klaren 4:1 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams je einmal trafen, drehten die Gäste in der zweiten Halbzeit auf und sicherten sich den verdienten Sieg. Pistorf fand keine adäquate Antwort auf die Offensivkraft der Gäste und musste sich letztlich geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Teams. In der 11. Minute hatten die Gäste die erste Gelegenheit, doch der Freistoß von Freiheim landete direkt in den Händen des Torwarts. Nach 20 Minuten ohne nennenswerte Chancen verzeichnete die SG die erste dicke Möglichkeit. Moshammer stand nach einem schönen Zuspiel allein vor dem Torwart, sein Schuss wurde jedoch zur Ecke geklärt.

In der 27. Minute gelang den Gastgebern das erste Tor der Partie. Nach einem schnellen Lauf auf der Seite brachte Pinter den Ball flach in den Strafraum, wo Kilian Ulrich nur noch einschieben musste. Doch die Gäste antworteten schnell. In der 29. Minute verfehlte ein Schuss von Hartner nur knapp das Tor. Schließlich gelang der SG der Ausgleich in der 39. Minute, als Hartners Distanzschuss abgefälscht wurde und im Netz landete. Mit einem 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Gäste drehen auf

Die erste Chance in der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen, doch Klampfls Distanzschuss ging deutlich über das Tor. In der 68. Minute bekamen die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen. Marcel Klampfl trat an und verwandelte souverän ins linke Eck, was die Führung für die SG bedeutete.

Pistorf versuchte, auf den Ausgleich zu drängen und hatte in der 71. Minute eine gute Möglichkeit durch Lanzl, dessen starker Schuss jedoch zur Ecke geklärt wurde. Nur eine Minute später traf Pinter nach einem Eckball den Pfosten, und Strohmaier verfehlte im Nachschuss knapp das Tor. Die Gastgeber drängten weiter, doch es war die SG, die in der 74. Minute erneut zuschlug. Traußnig verwertete einen Abpraller nach einem starken Schuss, den Tilzer zunächst abgewehrt hatte, und erhöhte auf 3:1.

In der Schlussphase hatte Pistorf noch eine gute Möglichkeit durch Pinter, dessen Schuss jedoch vom Torwart gehalten wurde. Schließlich besiegelte Daniel Roll in der 88. Minute den Sieg für die Gäste, indem er auf 4:1 erhöhte. Nach sieben Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem verdienten 4:1-Sieg für die SG Lieboch/Söding/Mooskirchen II. Die Gäste zeigten eine starke Leistung und nutzten ihre Chancen konsequent, während Pistorf zu wenig Durchschlagskraft entwickelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 1. FC Pistorf (11854 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 1. FC Pistorf mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.