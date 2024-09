Klatsche für Hengist: SG Bärnbach/Köflach II siegt deutlich

Details Montag, 02. September 2024 20:46

Die SG Bärnbach/Köflach II setzte sich souverän mit 4:1 gegen die SG Hengist Hengsberg/Wildon/Lebring durch. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 2:1 und legten in der zweiten Hälfte noch zwei weitere Treffer nach, um den verdienten Sieg zu sichern. Die Mannschaft von SG Hengist zeigte Einsatz und kämpfte bis zum Schluss, doch letztlich erwiesen sich die Gäste als das stärkere Team.

Frühe Führung für SG Hengist

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Gastgeber. In der 18. Minute erzielte Max Karl Öhlschläger das 1:0 für SG Hengist. Der Treffer fiel nach einem gelungenen Spielzug und ließ die Heimfans hoffen, dass ihre Mannschaft den Schwung nutzen könnte. Doch die Freude währte nur kurz.

Schon vier Minuten später kam SG Bärnbach/Köflach II zurück ins Spiel. Noah Rössler gelang nach einem Eckstoß ein trockener Abschluss, der zum 1:1 führte. Dieses schnelle Ausgleichstor gab den Gästen sichtlich Auftrieb und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 31. Minute folgte dann die Führung für SG Bärnbach/Köflach II. Manuel Müller traf zum 2:1 und stellte damit die Weichen auf Sieg. Die Gäste drückten weiter aufs Tempo und hätten ihre Führung noch vor der Pause ausbauen können, vergaben jedoch mehrere gute Chancen. Kurz vor der Halbzeitpause hatte SG Hengist noch einmal die Möglichkeit, per Freistoß auszugleichen, doch der Ball prallte nur an die Latte.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel zeigte SG Bärnbach/Köflach II keine Anzeichen von Müdigkeit und setzte das Heimteam weiter unter Druck. In der 49. Minute erzielte erneut Manuel Müller einen Treffer, diesmal zum 3:1. Das Tor war ein klarer Dämpfer für SG Hengist, die nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten.

In der 64. Minute machte Julian Ulrich dann alles klar. Sein Tor zum 4:1 besiegelte endgültig das Schicksal der Gastgeber. Trotz dieses Rückschlags gab SG Hengist nicht auf und zeigte weiterhin Kampfgeist. Das Publikum honorierte diese Einstellung, auch wenn die Mannschaft am Ende keine Punkte aus diesem Spiel mitnehmen konnte.

Die Trinkpause in der 67. Minute gab beiden Teams noch einmal Gelegenheit, Kräfte zu sammeln, doch der Spielverlauf änderte sich nicht mehr entscheidend. SG Hengist konnte in den Schlussminuten trotz guter Ansätze ihres Torwarts keine weiteren Treffer erzielen. Die Partie endete schließlich mit einem 4:1-Erfolg für SG Bärnbach/Köflach II.

Die Gäste zeigten eine starke Leistung und verdienten sich die drei Punkte redlich. SG Hengist hingegen muss nun die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel ziehen und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

1. Klasse West: SG Hengist : Bärnbach/Köflach II - 1:4 (1:2)

64 Julian Ulrich 1:4

49 Manuel Müller 1:3

31 Manuel Müller 1:2

22 Noah Rössler 1:1

18 Max Karl Öhlschläger 1:0

