Christopher hebt Kainach dreimal aus den Schultern - Junge Römer krallen sich die Tabellenführung

Das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Kainach und den Jungen Römern - Flavia Solva II in der 3. Runde der 1. Klasse West endete mit einem klaren 4:1-Sieg für die Gäste. Die Partie, die in der ersten Halbzeit bereits eine deutliche Wendung nahm, wurde von den starken Leistungen von Christopher Schulter geprägt, der gleich dreimal für sein Team traf. Wer hätte sich das gedacht - die jungen Römer lachen nun von der Tabellenspitze

Die jungen Römer - Flavia Solva II führen die Tabelle in der 1. Klasse West an

Vorentscheidung kurz vor der Halbzeit

In Kainach ist es nicht leicht zu bestehen. Der Verein aus dem Bezirk Voitsberg ist für seine enthuastischen und stimmgewaltigen Fans bekannt. Jedoch ließen sich die jungen Römer - Flavia Solva II nicht unterkriegen und zeigten von Beginn an, was sie drauf hatten.Bereits in der dritten Spielminute klingelte es das erstemal im Kasten der Hausherren. Sasha Gutjahr brachte den zweiten Anzug der Flavianer mit einem präzisen Schuss in Führung. Das schnelle 1:0 setzte die Hausherren früh unter Druck.

Doch der SV Kainach zeigte sofort eine Reaktion. Nur vier Minuten später, in der siebten Spielminute, war es Christoph Nemetz, der den Ball im Netz der Gäste unterbrachte und für den Ausgleich sorgte. Der schnelle Treffer zum 1:1 ließ die Hoffnung auf einen spannenden Schlagabtausch aufkeimen. Die Stimmung am Kainbacher Sportplatz war brandheiss.

Das Spiel blieb in den folgenden Minuten intensiv und beide Teams hatten ihre Chancen. Doch die Gäste erwiesen sich als das effektivere Team - besonders einer war an diesem Tag besonders effektiv: Christopher Schulters erster Streich stellte die Führung für die Jungen Römer - Flavia Solva II wiederher. Jetzt waren einmal die Gästefans dran und jubelten lautstark.

Christopher Schulter jubelte über drei Tore

Der nächste Nadelstich folgte kurz vor der Halbzeitpause. In der 42. Spielminute schlug Schulter erneut zu und erhöhte die Führung der Jungen Römer auf 3:1. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Kabine und der SV Kainach sah sich einer schwierigen Aufgabe gegenüber.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste endete: mit einem Treffer von Schulter. In der 52. Spielminute machte der Angreifer seinen Hattrick perfekt und erzielte das 4:1 für die Gäste. Dieser Treffer nahm dem Spiel die letzte Spannung und war die endgültige Entscheidung zugunsten der jungen Truppe von Cheftrainer Oliver Überbacher.

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchte der SV Kainach zwar noch einmal, das Blatt zu wenden, doch die gut organisierte Defensive der jungen Römer ließ keine weiteren Tore zu. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen souverän und ließen nichts mehr anbrennen.

Als der Schiedsrichter nach einer Minute Nachspielzeit die Partie abpfiff, stand der 4:1-Sieg für die Jungen Römer - Flavia Solva II fest. Dank der überragenden Leistung von Christopher Schulter, der drei der vier Tore erzielte, und einem frühen Treffer von Sasha Gutjahr konnten die Gäste drei verdiente Punkte mit nach Hause nehmen.

Stimme zum Spiel:

Oliver Überbacher, Teammanager junge Römer:

"Es war eine routinierte Leistung unserer jungen Truppe. Wir haben die Tore zu sehr günstigen Zeitpunkten gemacht, so hat es auch das Gegentor nicht aus der Ruhe gebracht. Wir haben in der ersten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und sind auch verdient mit 1:3 in die Pause gegangen. In Hälfte Zwei haben wir mit der ersten Chance das 1:4 gemacht und dann bis zum Schluß souverän verteidigt. Wir genießen die Tabellenführung - das ist eine schöne Momentaufnahme"

1. Klasse West: Kainach : Junge Römer - Flavia Solva II - 1:4 (1:3)

52 Christopher Schulter 1:4

42 Christopher Schulter 1:3

37 Christopher Schulter 1:2

7 Christoph Nemetz 1:1

3 Sasha Gutjahr 0:1

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland

