Direkter Corner beschert Flavia Solva II 1:0-Sieg

In einem spannenden und umkämpften Spiel in der 1. Klasse West setzten sich die Jungen Römer - Flavia Solva II knapp mit 1:0 gegen den 1. FC Pistorf durch. Die Partie war geprägt von zahlreichen Chancen auf beiden Seiten, doch letztlich entschied ein fragwürdiges Tor nach einem Eckball das Spiel zugunsten der Heimmannschaft. Trotz der knappen Niederlage zeigten die Gäste eine starke Leistung und drängten bis zum Schluss auf den Ausgleich.

Chancen auf beiden Seiten

Bereits in den ersten Minuten wurde deutlich, dass die Bedingungen auf dem Spielfeld schwierig waren, da der Rasen in Wagna in einem katastrophalen Zustand war. Trotzdem startete das Spiel mit hohem Tempo und die Gäste hatten den ersten Abschluss der Partie, als Stefan Lanzl in der 14. Minute aus der Distanz über das Tor schoss.

Flavia Solva ließ sich davon nicht beeindrucken und kam in der 19. Minute zu seiner ersten großen Chance. Florian Stangl setzte sich durch und lief allein auf das Tor zu, doch Pistorfs Torwart Wack parierte stark. In der 27. Minute probierte es dann Stelzer für die Gäste aus 20 Metern, doch sein Schuss kam zu zentral auf den Torwart.

Die Heimmannschaft hatte weitere Chancen, wie zum Beispiel in der 36. Minute, als Tobias Walter einen Freistoß knapp neben das Tor setzte. Kurz vor der Halbzeit knickte Pistorfs Stefan Lanzl unglücklich um, konnte aber weiterspielen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen beide Teams in die Kabine.

Aufregung in Minute 50

Die zweite Halbzeit begann mit einer unveränderten Aufstellung der Gäste. Bereits in der 50. Minute fiel das einzige Tor des Spiels. Florian Heusserer verwandelte einen direkten Eckball zum 1:0 für Flavia Solva. Der Corner war jedoch äußerst fragwürdig, was für Diskussionen auf dem Feld sorgte.

Flavia Solva blieb weiter am Drücker und hatte in der 55. Minute eine große Chance durch Emil Cavkic, doch Wack im Tor von Pistorf hielt erneut stark. Auch in der 57. Minute vergaben die Gastgeber eine weitere Möglichkeit, als Sekularac nach einem starken Pass von Stangl den Ball nicht richtig traf und daneben schoss.

Pistorf kämpfte sich in das Spiel zurück und hatte in der 67. Minute die erste Möglichkeit der zweiten Halbzeit, als Kilian Ulrich aus der Distanz knapp am Tor vorbeischoss. In der 77. Minute traf Flavia Solva nur die Stange, was eine mögliche Vorentscheidung verhinderte.

In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich. Zuerst hielt Flavias Torwart Veit einen starken Freistoß von Pinter in der 82. Minute. Kurz vor Schluss probierte es Sokolov aus der Distanz, doch Veit konnte den Schuss zur Ecke klären. Trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 1:0.

Nach 94 Minuten Spielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und Flavia Solva II durfte einen knappen, aber wichtigen Sieg feiern. Die umstrittene Entscheidung und die hitzige Atmosphäre auf dem Platz sorgten für reichlich Gesprächsstoff nach dem Spiel. Dennoch zeigten beide Teams eine leidenschaftliche und engagierte Leistung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter 1. FC Pistorf (11954 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter 1. FC Pistorf mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.