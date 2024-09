Ein Tor reicht den Voitsberg Amateuren zum Sieg über St. Johann im Saggautal

Details Samstag, 07. September 2024 13:04

In einem spannenden Duell der 4. Runde der 1. Klasse West (STMK) setzte sich ASK Voitsberg Amateure knapp mit 1:0 gegen SV Union St. Johann im Saggautal durch. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und taktischen Raffinessen. Letztendlich Minimalismus vom feinsten - die Zweitbesetzung des ASK Voitsberg schoss "nur" ein Tor, kassierte aber keines, und behielt die drei Punkte im eigenen Stadion!

Erste Halbzeit: Nullnummer

Die ersten 45 Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen, es ging wuasi um die Vorherrschaft im Mittelfeld. Beide Mannschaften zeigten sich taktisch gut eingestellt und versuchten, durch schnelle Konter und präzises Passspiel zu Chancen zu kommen. Allerdings fehlte es beiden Seiten an der nötigen Durchschlagskraft, um die Defensivreihen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.

Sergej Zeljkovic (Voitsberg) und Rok Vezonik (St. Johann) war es zu verdanken, dass Schiedsrichter Johann Kresche in der ersten Hälfte überhaupt etwas notieren durfte - jeweils Gelb nach Foulspiel für die beiden Akteure.

Nach 45 ausgeglichenen Minuten ging es also mit einem 0:0 in die Kabinen.

Zweite Halbzeit: Mixner der Erlöser

In der zweiten Halbzeit erhöhte ASK Voitsberg Amateure den Druck und drängte auf den Führungstreffer. Das Tempo des Spiels nahm spürbar zu und die Hausherren wurden für ihre Bemühungen schließlich in der 67. Minute belohnt. Stürmer Mark Mixner erzielte den erlösenden Treffer zum 1:0. Sein erstes Saisontor sollte den jungen Voitsbergern Aufwind geben.

Nach dem Führungstreffer versuchte allerdings St. Johann, den Ausgleich zu erzielen und setzte alles auf eine Karte. Die Gäste agierten nun offensiver, was den Voitsbergern Raum für Konterchancen bot. Trotz einiger vielversprechender Ansätze auf beiden Seiten blieb es jedoch beim knappen Vorsprung für die Gastgeber. Die Defensive der ASK Voitsberg Amateure zeigte sich in dieser Phase besonders stabil und ließ keinen Treffer der Gäste zu.

Der 1:0-Sieg war eingetütet.

Dieser Erfolg sichert den Voitsbergern den ersten Saisonsieg und wertvolle Punkte. Für SV Union St. Johann im Saggautal heißt es hingegen, die Niederlage schnell abzuhaken und sich auf die kommenden Aufgaben zu konzentrieren. Das Spiel zeigte einmal mehr, wie eng und umkämpft die Begegnungen in dieser Liga sind und dass oft nur Nuancen über Sieg oder Niederlage entscheiden.

1. Klasse West: ASK Voitsberg Amat. : St. Johann/S. - 1:0 (0:0)

67 Mark Mixner 1:0

Bericht JN

